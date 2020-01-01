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    Джано: «Анортосис» стремится стать чемпионом. Это соответствует моим целям»

    Новичок «Анортосиса» Джано прокомментировал свой переход в кипрский клуб.

    • Во вторник полузащитник покинул «Спартак» на правах свободного агента.
    • Контракт между «Анортосисом» и грузинским хавбеком рассчитан до конца текущего сезона.
    • Новая команда Джано лидирует в чемпионате Кипра.

    «Очень рад оказаться здесь. В определенный момент карьеры моей целью было оказаться в другой лиге, что я и сделал благодаря такой замечательной команде, как «Анортосис». Спасибо клубу и тренеру за предоставленную возможность.

    Тренер Темури Кецбая рассказал мне о целях и философии команды, после чего я решил продолжить карьеру здесь. Хотя у меня было несколько предложений, я выбрал «Анортосис» и очень доволен этим.

    Основная причина моего перехода – Темури Кецбая. Помимо этого, я бывал на Кипре несколько раз на сборах с моей предыдущей командой и знаю о стране, о том, какие здесь люди, погода, вкусная еда и жизнь в целом.

    Но, как я и сказал, главная причина – это Кецбая и тот факт, что «Анортосис» – великолепная команда, которая стремится стать чемпионом. Это соответствует моим целям, так как я всегда ставлю высокую планку и хочу играть в командах с такими задачами, – сказал Джано.

    Источник: Официальный сайт «Анортосиса»

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