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  • Джано: «Анортосис» стремится стать чемпионом. Это соответствует моим целям»

Джано: «Анортосис» стремится стать чемпионом. Это соответствует моим целям»

23 января 2020, 06:18
2

Новичок «Анортосиса» Джано прокомментировал свой переход в кипрский клуб.

  • Во вторник полузащитник покинул «Спартак» на правах свободного агента.
  • Контракт между «Анортосисом» и грузинским хавбеком рассчитан до конца текущего сезона.
  • Новая команда Джано лидирует в чемпионате Кипра.

«Очень рад оказаться здесь. В определенный момент карьеры моей целью было оказаться в другой лиге, что я и сделал благодаря такой замечательной команде, как «Анортосис». Спасибо клубу и тренеру за предоставленную возможность.

Тренер Темури Кецбая рассказал мне о целях и философии команды, после чего я решил продолжить карьеру здесь. Хотя у меня было несколько предложений, я выбрал «Анортосис» и очень доволен этим.

Основная причина моего перехода – Темури Кецбая. Помимо этого, я бывал на Кипре несколько раз на сборах с моей предыдущей командой и знаю о стране, о том, какие здесь люди, погода, вкусная еда и жизнь в целом.

Но, как я и сказал, главная причина – это Кецбая и тот факт, что «Анортосис» – великолепная команда, которая стремится стать чемпионом. Это соответствует моим целям, так как я всегда ставлю высокую планку и хочу играть в командах с такими задачами, – сказал Джано.

Источник: Официальный сайт «Анортосиса»
Европа Анортосис Джано
Комментарии (2)
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Plyash
1579764160
А будешь ли ты соответствовать целям Анартосиса? Или опять скамейку шлифовать будешь?
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Boeung777
1579764429
Земляк земляка приютил.
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