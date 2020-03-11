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  • Джано получил разрыв связки колена и не сыграет в Лиге наций

Джано получил разрыв связки колена и не сыграет в Лиге наций

11 марта 2020, 15:28
14

Бывший полузащитник «Спартака» Джано, ныне выступающий за «Анортосис», получил разрыв боковой связки колена на тренировке кипрской команды.

Как сообщает «Чемпионат», 27-летний грузинский футболист пропустит от полутора до двух месяцев.

Джано не сможет принять участие в матчах сборной Грузии в плей-офф Лиги наций.

  • Джано перешел в «Анортосис» из «Спартака» в январе 2020 года.
  • Игрок провел шесть матчей в чемпионате Кипра, но не сумел отметиться результативными действиями.

Источник: Официальный сайт «Анортосиса»
Европа Анортосис Джано
Комментарии (14)
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n1hat
1583929995
типичный джано )
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кто там
1583930544
Мда уж. Другой бы уже завязал с футболом, учитывая сколько травм было. Но вкус халявных денег(и судя по всему не желание учиться чему то ещё) заставляет его продолжать числиться футболистом и тянуть деньги. Хотя от федуна денег он надоил на 2-3 жизни вперёд. ПыСы а так жаль его, парень то талантливый.
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Dmitry VS
1583931730
В своём репертуаре)
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горняк1936
1583934020
Уже кажется, что заголовок "Джано получил травму" настолько не удивляет, что надпись "Джано отыграл матч и не получил травму" повергла бы людей в шок)
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vladimir-7
1583937771
А нам как-то всё равно, где играет Джано и что с ним.
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Спартач_навсегда
1583938979
вот в этом и есть его проблема!!! хрусталь!!!
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латунный
1583940231
а в ростове он отыграл отлично .у нас всем хорошо только мало кто ценит это .
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mahan
1583949127
вечно травмированный игрок.
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zigbert
1584000982
Видимо это уже патология. А ведь сам обижался на методику тренировок в Спартаке. Здоровья.
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