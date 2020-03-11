Джано получил разрыв связки колена и не сыграет в Лиге наций

Бывший полузащитник «Спартака» Джано, ныне выступающий за «Анортосис», получил разрыв боковой связки колена на тренировке кипрской команды.
Как сообщает «Чемпионат», 27-летний грузинский футболист пропустит от полутора до двух месяцев.
Джано не сможет принять участие в матчах сборной Грузии в плей-офф Лиги наций.
- Джано перешел в «Анортосис» из «Спартака» в январе 2020 года.
- Игрок провел шесть матчей в чемпионате Кипра, но не сумел отметиться результативными действиями.
Источник: Официальный сайт «Анортосиса»