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    Джано получил разрыв связки колена и не сыграет в Лиге наций

    Бывший полузащитник «Спартака» Джано, ныне выступающий за «Анортосис», получил разрыв боковой связки колена на тренировке кипрской команды.

    Как сообщает «Чемпионат», 27-летний грузинский футболист пропустит от полутора до двух месяцев.

    Джано не сможет принять участие в матчах сборной Грузии в плей-офф Лиги наций.

    • Джано перешел в «Анортосис» из «Спартака» в январе 2020 года.
    • Игрок провел шесть матчей в чемпионате Кипра, но не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: Официальный сайт «Анортосиса»

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    11.03.2020 15:28
    Комментарии22
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      Рейтинг: +1190

      mahan 4 часа назад

      вечно травмированный игрок.

      0
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      Рейтинг: +1479

      латунный 6 часов назад

      а в ростове он отыграл отлично .у нас всем хорошо только мало кто ценит это .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 6 часов назад

      вот в этом и есть его проблема!!! хрусталь!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4579

      subbotaspartak > Спартач_навсегда 6 часов назад

      Хрусталь дорогой. Стекляшка в очках за 100 рублей., что на остановках продают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10182

      vladimir-7 7 часов назад

      А нам как-то всё равно, где играет Джано и что с ним.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2816

      Литейный4 7 часов назад

      Здоровья легенде свиней. Гыгыгы

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +9941

      KLIM777 > Литейный4 6 часов назад

      Легенде? ахахахах если это легенда, то все пропало все пропало

      1
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      ...
      Рейтинг: +4579

      subbotaspartak > Литейный4 6 часов назад

      Любой. кто прошёл через Спартак - Легенда! Тебя через Спартак пропустят (или Спартачей) и ты легендой станешь.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6657

      ilichkadr > KLIM777 6 часов назад

      13 лет продержаться грузину в Спартаке это надо иметь лапу Годзиллы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9941

      KLIM777 > ilichkadr 6 часов назад

      13? Тогда легенда, бесспорно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6657

      ilichkadr > KLIM777 4 часа назад

      Спартак купил Джано за 300 тыщ баксов ещё несовершеннолетним.

      0
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      Рейтинг: +39

      горняк1936 8 часов назад

      Уже кажется, что заголовок "Джано получил травму" настолько не удивляет, что надпись "Джано отыграл матч и не получил травму" повергла бы людей в шок)

      0
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      Рейтинг: +1447

      KPCCSPB > горняк1936 7 часов назад

      И Дзагоев тоже

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      Dmitry VS 8 часов назад

      В своём репертуаре)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +216

      кто там 9 часов назад

      Мда уж. Другой бы уже завязал с футболом, учитывая сколько травм было. Но вкус халявных денег(и судя по всему не желание учиться чему то ещё) заставляет его продолжать числиться футболистом и тянуть деньги. Хотя от федуна денег он надоил на 2-3 жизни вперёд.

      ПыСы а так жаль его, парень то талантливый.

      5
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      ...
      Рейтинг: +2434

      Томик > кто там 8 часов назад

      Талантливый. А сколько талантливых и действительно хотящих играть в футбол парней за эти годы не попало в состав, потому что место было занято!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2197

      Борат 9 часов назад

      напомню вам что ананидзе это легенда спартака !
      ггыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13659

      sssrspartak > Борат 6 часов назад

      напомню тебе,что никто и зовут тебя просто ноль!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -96

      Аденн > Борат 6 часов назад

      твой папа и мадам Кокорин, фору ему дадут. бу-га-га

      0
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      Рейтинг: +507

      слайд > Борат 5 часов назад

      то ли дело у вас игроки мамаша он же мамаша хахахаха леандро парадес или правильнее пидираст фамилия так я вообще молчу ахахаххахахах звонкие имена

      0
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      Рейтинг: +2197

      Борат 9 часов назад

      ну по привычке посидит на лавке да погоняет в карманный бильярд !
      гыгы

      7
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