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    Джано покинул «Анортосис» и ждет предложений от других команд

    Бывший полузащитник «Спартака» Джано ушел из кипрского «Анортосиса», сообщает Sport24.

    27-летний игрок сейчас находится в Грузии и ждет предложений от других команд.

    • Грузином интересовался «Сочи». Также возможность подписания контракта с Джано рассматривал «Ростов», однако для этого клубу надо решить вопрос с лимитом на легионеров.
    • Джано вел переговоры о переходе в «Динамо» Батуми.
    • Хавбек в январе перешел из «Спартака» в «Анортосис» на правах свободного агента. В активе грузина шесть матчей без результативных действий.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:19
    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: -57

      Волька 1 минуту назад

      Главный бездарь футбола

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2424

      KPCCSPB 34 минуты назад

      Хахаха, после спортока, даже в Кипре не заиграть ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4205

      Борат > KPCCSPB 26 минут назад

      он привык на лавке гонять лысого, футбол ему не нужен
      гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -57

      Волька > Борат 42 секунды назад

      ****** бомж

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    • ...
      Рейтинг: +4205

      Борат 36 минут назад

      жано ананидзе - чемпион по карманному бильярду, легенда пищевика !
      гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4205

      Борат 37 минут назад

      надо вернуть в пищевик этого укротителя одноглазого удава !
      гыгы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5417

      JTherry 41 минуту назад

      хрусталь лучше всего сохраняется в серванте... только от пыли протирать)

      0
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    • ...
      Рейтинг: -13

      alarm_иг 42 минуты назад

      Надо в сенит к дзюпе. Они ж друзья. А то Азмун ж свалит к осени. А дзюпа видимо любит щуплых и чернявых.

      -1
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      Рейтинг: +2424

      KPCCSPB > alarm_иг 35 минут назад

      Если Азмун для тебя щуплый, то тебе видимо в глаз писюном знатно прилетело в темноте...

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      Рейтинг: -13

      alarm_иг > KPCCSPB 14 минут назад

      Ну тебе видимо в очко, раз знаешь размерчик. Гыгы.

      0
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      Рейтинг: +778

      vmonomah17 45 минут назад

      Обратно в Спартак?)))

      0
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      Рейтинг: +6384

      paracetamol 56 минут назад

      Никому ананисты не нужны!

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