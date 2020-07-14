Джано покинул «Анортосис» и ждет предложений от других команд

Бывший полузащитник «Спартака» Джано ушел из кипрского «Анортосиса», сообщает Sport24.
27-летний игрок сейчас находится в Грузии и ждет предложений от других команд.
- Грузином интересовался «Сочи». Также возможность подписания контракта с Джано рассматривал «Ростов», однако для этого клубу надо решить вопрос с лимитом на легионеров.
- Джано вел переговоры о переходе в «Динамо» Батуми.
- Хавбек в январе перешел из «Спартака» в «Анортосис» на правах свободного агента. В активе грузина шесть матчей без результативных действий.
Источник: Sport24