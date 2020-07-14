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  • Джано покинул «Анортосис» и ждет предложений от других команд

Джано покинул «Анортосис» и ждет предложений от других команд

14 июля 2020, 14:19
11

Бывший полузащитник «Спартака» Джано ушел из кипрского «Анортосиса», сообщает Sport24.

27-летний игрок сейчас находится в Грузии и ждет предложений от других команд.

  • Грузином интересовался «Сочи». Также возможность подписания контракта с Джано рассматривал «Ростов», однако для этого клубу надо решить вопрос с лимитом на легионеров.
  • Джано вел переговоры о переходе в «Динамо» Батуми.
  • Хавбек в январе перешел из «Спартака» в «Анортосис» на правах свободного агента. В активе грузина шесть матчей без результативных действий.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Анортосис Джано
Комментарии (11)
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paracetamol
1594725792
Никому ананисты не нужны!
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vmonomah17
1594726408
Обратно в Спартак?)))
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JTherry
1594726689
хрусталь лучше всего сохраняется в серванте... только от пыли протирать)
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Волька
1594729091
Главный бездарь футбола
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алдан2014
1594730236
Сколько минут отыграл?
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isakkobelini
1594734670
Я все время думал что не Джано , а Жано
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Сильвербой
1594737492
Ну что сказать, уровень издалека видно!!! Через пол года поперли даже на Кипре, а у нас этого инвалида столько лет продержали, на что-то надеясь!!!
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Томик
1594748194
Десять лет отдыхал и проедал деньги "Спартака"! Десять! Он ещё и предложений ждёт.
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flusiteanelvew
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