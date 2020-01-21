Джано может перейти в кипрский «Анортосис»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано рассматривает вариант с продолжением карьеры в «Анортосисе».
По информации Metaratings, в приглашении грузинского хавбека заинтересован его соотечественник Темури Кецбая, занимающий пост главного тренера кипрской команды.
Информацию о возможном переходе 27-летнего футболиста в «Анортосис» также подтвердил журналист издания «БИЗНЕС Online» Иван Карпов.
- Сегодня «Спартак» объявил о расторжении контракта с Джано.
- В составе московской команды игрок провел 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 ассистов.
- «Анортосис» лидирует в чемпионате Кипра по итогам 15 туров.
Джано: «Да, наши пути разошлись. Но «Спартак» навсегда останется в моем сердце»
Агент Джано: «Мы не торговались, приняли предложение «Спартака»
Источник: Metaratings
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