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Джано может перейти в кипрский «Анортосис»

21 января 2020, 21:55
4

Бывший полузащитник «Спартака» Джано рассматривает вариант с продолжением карьеры в «Анортосисе».

По информации Metaratings, в приглашении грузинского хавбека заинтересован его соотечественник Темури Кецбая, занимающий пост главного тренера кипрской команды.

Информацию о возможном переходе 27-летнего футболиста в «Анортосис» также подтвердил журналист издания «БИЗНЕС Online» Иван Карпов.

  • Сегодня «Спартак» объявил о расторжении контракта с Джано.
  • В составе московской команды игрок провел 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 ассистов.
  • «Анортосис» лидирует в чемпионате Кипра по итогам 15 туров.

Джано: «Да, наши пути разошлись. Но «Спартак» навсегда останется в моем сердце»

Агент Джано: «Мы не торговались, приняли предложение «Спартака»

Источник: Metaratings

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Россия. Премьер-лига Европа Спартак Анортосис Джано
Комментарии (4)
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serhio80
1579638820
Зачем это в спартаковский ветке?
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RotBerg
1579665300
Из одного Анортосиса в другой))
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Александ1982
1579666694
давно было его продать, жалко что не сложилось, начанал хорошо
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