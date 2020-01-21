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    Джано может перейти в кипрский «Анортосис»

    Бывший полузащитник «Спартака» Джано рассматривает вариант с продолжением карьеры в «Анортосисе».

    По информации Metaratings, в приглашении грузинского хавбека заинтересован его соотечественник Темури Кецбая, занимающий пост главного тренера кипрской команды.

    Информацию о возможном переходе 27-летнего футболиста в «Анортосис» также подтвердил журналист издания «БИЗНЕС Online» Иван Карпов.

    • Сегодня «Спартак» объявил о расторжении контракта с Джано.
    • В составе московской команды игрок провел 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 ассистов.
    • «Анортосис» лидирует в чемпионате Кипра по итогам 15 туров.

    Джано: «Да, наши пути разошлись. Но «Спартак» навсегда останется в моем сердце»

    Агент Джано: «Мы не торговались, приняли предложение «Спартака»

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    Источник: Metaratings

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    21.01.2020 21:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1004

      serhio80 37 минут назад

      Зачем это в спартаковский ветке?

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