Агент Джано: «Мы не торговались, приняли предложение «Спартака»

Агент Тимур Лепсая, представляющий интересы полузащитника Джано Ананидзе, рассказал о расторжении контракта игрока со «Спартаком».

«Хочу начать с благодарности болельщикам «Спартака». Все эти годы они с большой теплотой относились к Джано. Хочется выразить благодарность всем работникам клуба, всем тренерам, с которыми приходилось работать, руководству, Леониду Арнольдовичу Федуну. «Спартак» был домом для Джано 11 лет, он навсегда останется в его сердце.

Что касается решения о расторжении, то разговор состоялся по окончании осенней части чемпионата. Ананидзе сам подошел к Цорну и попросил отпустить его, если будут предложения из других клубов. Мы понимали, что в сложившейся ситуации у Джано не будет большого количества игрового времени.

Ему предстоят важнейшие матчи за сборную Грузии, полуфинал с белорусами в плей-офф Лиги наций, а потом, если все будет хорошо, и финал. Грузия никогда не была так близка к попаданию на большой турнир, поэтому для Ананидзе это огромная мотивация. Он всегда с большой радостью и гордостью выступает за свою сборную, ему хочется сыграть за нее на большом турнире.

Процедура расторжения произошла быстро. Мы не торговались, приняли предложение «Спартака». Не торговались не потому, что этого не хотели, а потому что Джано посчитал, что так будет справедливо по отношению к «Спартаку». Он благодарен за все эти 11 лет. Мы подписывали новый контракт, не торгуясь, и расторгли так же. Поэтому все быстро оформили», – сказал Джано.

27-летний грузин провел шесть матчей в РПЛ в этом сезоне.

Джано перешел в «Спартак» в 2007 году.

Суммарно футболист провел в составе «Спартака» 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 голевых передач.

«Желаем крепкого здоровья и успехов». «Спартак» подтвердил расторжение контракта с Джано