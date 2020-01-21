Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Джано: «Мы не торговались, приняли предложение «Спартака»

Агент Джано: «Мы не торговались, приняли предложение «Спартака»

21 января 2020, 14:28
8

Агент Тимур Лепсая, представляющий интересы полузащитника Джано Ананидзе, рассказал о расторжении контракта игрока со «Спартаком».

«Хочу начать с благодарности болельщикам «Спартака». Все эти годы они с большой теплотой относились к Джано. Хочется выразить благодарность всем работникам клуба, всем тренерам, с которыми приходилось работать, руководству, Леониду Арнольдовичу Федуну. «Спартак» был домом для Джано 11 лет, он навсегда останется в его сердце.

Что касается решения о расторжении, то разговор состоялся по окончании осенней части чемпионата. Ананидзе сам подошел к Цорну и попросил отпустить его, если будут предложения из других клубов. Мы понимали, что в сложившейся ситуации у Джано не будет большого количества игрового времени.

Ему предстоят важнейшие матчи за сборную Грузии, полуфинал с белорусами в плей-офф Лиги наций, а потом, если все будет хорошо, и финал. Грузия никогда не была так близка к попаданию на большой турнир, поэтому для Ананидзе это огромная мотивация. Он всегда с большой радостью и гордостью выступает за свою сборную, ему хочется сыграть за нее на большом турнире.

Процедура расторжения произошла быстро. Мы не торговались, приняли предложение «Спартака». Не торговались не потому, что этого не хотели, а потому что Джано посчитал, что так будет справедливо по отношению к «Спартаку». Он благодарен за все эти 11 лет. Мы подписывали новый контракт, не торгуясь, и расторгли так же. Поэтому все быстро оформили», – сказал Джано.

  • 27-летний грузин провел шесть матчей в РПЛ в этом сезоне.
  • Джано перешел в «Спартак» в 2007 году.
  • Суммарно футболист провел в составе «Спартака» 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 голевых передач.

«Желаем крепкого здоровья и успехов». «Спартак» подтвердил расторжение контракта с Джано

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Джано
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vka1970
1579607446
Спасибо Джано за прошлые заслуги, но былой игры уже нет и старые победы давно пылью покрылись.Пришло время что то менять и хорошо, что это было понятно обеим сторонам. Успехов.
Ответить
Dgad
1579608017
Перспективный хрустальный мальчик...
Ответить
Томик
1579612059
"Не торговались"? Так переподписали на серьёзные деньги больного немощного игрока. Куда ещё торговаться то? Интересно, на каких условиях расторгли контракт сейчас.
Ответить
алдан2014
1579612078
Цифры отступных тайна?
Ответить
helllacoste
1579616557
146 матчей за 11 лет.. мдааа..
Ответить
JTherry
1579616844
"не торговались они"? за 11 лет - 146 матчей и 16 голов)) 11 лет "доили" Федуна намеками о "перспективах", что это "стекло" заиграет наконец... кто кому доплачивать должен?
Ответить
Павелий
1579631367
Помню его прекрасную игру в матче с Аяксом. Спасибо и удачи!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+