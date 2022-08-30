Кокорин находится в шаге от перехода в «Арис» («СЭ»)

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин находится в одном шаге от перехода в кипрский «Арис» на правах аренды до конца сезоны.

По информации «СЭ», «Фиорентина» возьмет на себя оплату значительной части зарплаты 31-летнего россиянина – от половины до двух третей. Форвард зарабатывает в Италии 1,8 миллиона евро за сезон.

Ранее сообщалось, что Кокорин не прилетел на переговоры с «Арисом».

Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.

Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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