Трансфер Кокорина в «Арис» сорвался («РБ Спорт»)

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не перейдет в «Арис».

Кипрский клуб ждал футболиста для обсуждения деталей сделки, однако тот не прилетел на переговоры.

Сообщалось, что против бесплатной аренды 31-летнего россиянина выступал его агент.