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    Трансфер Кокорина в «Арис» сорвался («РБ Спорт»)

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не перейдет в «Арис».

    Кипрский клуб ждал футболиста для обсуждения деталей сделки, однако тот не прилетел на переговоры.

    Сообщалось, что против бесплатной аренды 31-летнего россиянина выступал его агент.

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5386

      Беспонтий 1 час назад

      боги разгневались на древний город салоники
      александр оказался далеко не македонский
      и даже не киллер саша солоник
      просто саня коко

      2
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      Рейтинг: +81

      dragoff 1 час назад

      Хахахах, это было бы так по-гречески - сидеть и получать деньги, ничего не делая... Там так вся страна живет, зря не поехал

      0
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      Рейтинг: +4818

      алдан2014 1 час назад

      Саша лишний раз доказал,что его интересуют только бабки. Спортсменом он давно уже перестал быть.

      0
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      Рейтинг: +315

      Slavan62 > алдан2014 32 минуты назад

      На зоне научили. Теперь ему западло работать

      1
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      Рейтинг: +7476

      mihail200606 1 час назад

      Ну вот..даже туда не взяли...)

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      Рейтинг: +4510

      Enter2006 1 час назад

      Будет "доить" Фиалок до конца контракта. ))

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      Рейтинг: +15111

      Fusballer 1 час назад

      Неожиданно(((

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