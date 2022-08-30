Трансфер Кокорина в «Арис» сорвался («РБ Спорт»)

боги разгневались на древний город салоники
александр оказался далеко не македонский
и даже не киллер саша солоник
просто саня коко
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не перейдет в «Арис».
Кипрский клуб ждал футболиста для обсуждения деталей сделки, однако тот не прилетел на переговоры.
Сообщалось, что против бесплатной аренды 31-летнего россиянина выступал его агент.
- Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
- Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.