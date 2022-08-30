Аренда Кокорина в «Арис» оказалась под вопросом из-за требований агента

Переход нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в «Арис» может не состояться.

Кипрский клуб готов официальное предложение по аренде, сам футболист согласен на трансфер, однако его агент недоволен условиями сделки.

«Речь идет об аренде на сезон, возможно, будет включена опция выкупа. Велика вероятность, что на период аренды зарплату нападающего клубы поделят между собой.

Сам Кокорин хочет уйти, чтобы получать игровую практику, но есть проблема с его агентом – он хочет очень много денег.

Агент не хочет, чтобы Александр ушел в бесплатную аренду, ему с этой сделки ничего не достанется. Он настаивает на аренде с выкупом или полноценном трансфере.

Если этот вопрос удастся решить, сделка состоится», – сообщил источник «РБ Спорт».