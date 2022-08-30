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  • Аренда Кокорина в «Арис» оказалась под вопросом из-за требований агента

Аренда Кокорина в «Арис» оказалась под вопросом из-за требований агента

30 августа 2022, 14:44
8

Переход нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в «Арис» может не состояться.

Кипрский клуб готов официальное предложение по аренде, сам футболист согласен на трансфер, однако его агент недоволен условиями сделки.

«Речь идет об аренде на сезон, возможно, будет включена опция выкупа. Велика вероятность, что на период аренды зарплату нападающего клубы поделят между собой.

Сам Кокорин хочет уйти, чтобы получать игровую практику, но есть проблема с его агентом – он хочет очень много денег.

Агент не хочет, чтобы Александр ушел в бесплатную аренду, ему с этой сделки ничего не достанется. Он настаивает на аренде с выкупом или полноценном трансфере.

Если этот вопрос удастся решить, сделка состоится», – сообщил источник «РБ Спорт».

  • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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Источник: «РБ Спорт»
Италия. Серия А Фиорентина Арис Кокорин Александр
Комментарии (8)
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MaxRnD
1661861518
Пусть на доширак соглашается
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Беспонтий
1661862326
там ещё массажист в мажоритарные метит
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Artemka444
1661863532
Пускай сидит тогда!!!
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Красногвардейчик
1661863798
Отстаньте от авторитета!!!! Саня это наша санкция Европе))))
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vladimir-7
1661863831
Вот так, вдвоём, Кокорин и его агент, мозги закрутили и итальянцам, и киприотам. Ничего, ещё пару лет с небольшим и каторга для Фиорентины закончится.
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Enter2006
1661865714
+ ещё три стула новых каждый месяц выдавать! ))
Ответить
sobaka120982
1661872383
Саня крепко вцепился в горло Фиорентины))) ну а горло сани держит агент в ежовых рукавицах! Стоят друг друга)) (
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