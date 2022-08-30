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    Аренда Кокорина в «Арис» оказалась под вопросом из-за требований агента

    Переход нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в «Арис» может не состояться.

    Кипрский клуб готов официальное предложение по аренде, сам футболист согласен на трансфер, однако его агент недоволен условиями сделки.

    «Речь идет об аренде на сезон, возможно, будет включена опция выкупа. Велика вероятность, что на период аренды зарплату нападающего клубы поделят между собой.

    Сам Кокорин хочет уйти, чтобы получать игровую практику, но есть проблема с его агентом – он хочет очень много денег.

    Агент не хочет, чтобы Александр ушел в бесплатную аренду, ему с этой сделки ничего не достанется. Он настаивает на аренде с выкупом или полноценном трансфере.

    Если этот вопрос удастся решить, сделка состоится», – сообщил источник «РБ Спорт».

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4510

      Enter2006 1 час назад

      + ещё три стула новых каждый месяц выдавать! ))

      1
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      Рейтинг: +25580

      vladimir-7 1 час назад

      Вот так, вдвоём, Кокорин и его агент, мозги закрутили и итальянцам, и киприотам.
      Ничего, ещё пару лет с небольшим и каторга для Фиорентины закончится.

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      Рейтинг: +371

      Красногвардейчик 1 час назад

      Отстаньте от авторитета!!!! Саня это наша санкция Европе))))

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      Рейтинг: +1370

      Artemka444 1 час назад

      Пускай сидит тогда!!!

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      Рейтинг: +5386

      Беспонтий 2 часа назад

      там ещё массажист в мажоритарные метит

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      Рейтинг: +50172

      MaxRnD 2 часа назад

      Пусть на доширак соглашается

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