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  • Джано: «Федун мне сказал: «Из-за травм ты растерял форму, но я желаю тебе удачи»

Джано: «Федун мне сказал: «Из-за травм ты растерял форму, но я желаю тебе удачи»

7 февраля 2020, 18:22
5

Хавбек «Анортосиса» Джано рассказал о разговоре с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

«Когда я поговорил с Томасом (Цорном), я сам набрал Леониду Арнольдовичу. Он мне сказал: «Да, из-за травм ты растерял форму, но я желаю тебе удачи. Набрать кондиции и выйти на высокий уровень». Мы хорошо поговорили.

Что я ему сказал? Спасибо за все. Я старался душой и сердцем, но что получилось, то и получилось. За все 11 лет в Москве я ни разу не был замечен в ночном клубе или где-то еще. Я не был тусовщиком.

Показать уровень, которого от меня все ждали, не позволили травмы и иногда недоверие тренеров. Аленичев мне доверял, но его быстро убрали. Пришел Каррера, он тоже мне доверял. А с Кононовым было хуже всего. Мне казалось, что по игровой философии это мой тренер, а он меня зачехлил», – сказал Джано.

  • В январе полузащитник покинул «Спартак» на правах свободного агента.
  • Контракт между «Анортосисом» и грузинским хавбеком рассчитан до конца текущего сезона.
  • Новая команда Джано лидирует в чемпионате Кипра.

Джано: «При Кононове я понял, что это уже не тот «Спартак»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Анортосис Джано Федун Леонид
Комментарии (5)
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vka1970
1581093661
Кононов многих зачехлил, а от некоторых просто избавился. Вот такой он кудесник. А теперь владелец ФК Риги рассказывает какую травму бедный пиджак получил в Москве.Ерш твою мать.А какую травму получили болельщики от этого мямли ?Вот об этом история умалчивает.
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Александ1982
1581094133
не повезло, слишком много травм
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Добрый Бобер
1581095787
Удачи, Джано.
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NEONFOL
1581099401
нет нет, а в чемпионский год закладывал блестящие голы, очень жаль что травмы подводили и лень))))
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Томик
1581104195
Растерял? Да травмы были лишь оправданием нежелания набирать форму. Просто лентяй, которому хорошо жилось.
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