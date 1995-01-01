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    Джано: «Федун мне сказал: «Из-за травм ты растерял форму, но я желаю тебе удачи»

    Хавбек «Анортосиса» Джано рассказал о разговоре с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

    «Когда я поговорил с Томасом (Цорном), я сам набрал Леониду Арнольдовичу. Он мне сказал: «Да, из-за травм ты растерял форму, но я желаю тебе удачи. Набрать кондиции и выйти на высокий уровень». Мы хорошо поговорили.

    Что я ему сказал? Спасибо за все. Я старался душой и сердцем, но что получилось, то и получилось. За все 11 лет в Москве я ни разу не был замечен в ночном клубе или где-то еще. Я не был тусовщиком.

    Показать уровень, которого от меня все ждали, не позволили травмы и иногда недоверие тренеров. Аленичев мне доверял, но его быстро убрали. Пришел Каррера, он тоже мне доверял. А с Кононовым было хуже всего. Мне казалось, что по игровой философии это мой тренер, а он меня зачехлил», – сказал Джано.

    • В январе полузащитник покинул «Спартак» на правах свободного агента.
    • Контракт между «Анортосисом» и грузинским хавбеком рассчитан до конца текущего сезона.
    • Новая команда Джано лидирует в чемпионате Кипра.

    Джано: «При Кононове я понял, что это уже не тот «Спартак»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1489

      Александ1982 7 минут назад

      не повезло, слишком много травм

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11677

      vka1970 15 минут назад

      Кононов многих зачехлил, а от некоторых просто избавился.
      Вот такой он кудесник.
      А теперь владелец ФК Риги рассказывает какую травму бедный пиджак получил в Москве.Ерш твою мать.А какую травму получили болельщики от этого мямли ?Вот об этом история умалчивает.

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