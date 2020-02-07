Джано: «Федун мне сказал: «Из-за травм ты растерял форму, но я желаю тебе удачи»

Хавбек «Анортосиса» Джано рассказал о разговоре с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

«Когда я поговорил с Томасом (Цорном), я сам набрал Леониду Арнольдовичу. Он мне сказал: «Да, из-за травм ты растерял форму, но я желаю тебе удачи. Набрать кондиции и выйти на высокий уровень». Мы хорошо поговорили.

Что я ему сказал? Спасибо за все. Я старался душой и сердцем, но что получилось, то и получилось. За все 11 лет в Москве я ни разу не был замечен в ночном клубе или где-то еще. Я не был тусовщиком.

Показать уровень, которого от меня все ждали, не позволили травмы и иногда недоверие тренеров. Аленичев мне доверял, но его быстро убрали. Пришел Каррера, он тоже мне доверял. А с Кононовым было хуже всего. Мне казалось, что по игровой философии это мой тренер, а он меня зачехлил», – сказал Джано.

В январе полузащитник покинул «Спартак» на правах свободного агента.

Контракт между «Анортосисом» и грузинским хавбеком рассчитан до конца текущего сезона.

Новая команда Джано лидирует в чемпионате Кипра.

Джано: «При Кононове я понял, что это уже не тот «Спартак»