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«Анортосис» объявил о подписании Джано

22 января 2020, 23:23
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Бывший полузащитник «Спартака» Джано перешел в «Анортосис».

Грузинский футболист подписал контракт с кипрским клубом до конца сезона.

«Я очень рад быть здесь, так как в какой-то момент карьеры моей целью было выступить в другой лиге. Рад, что перешел в «Анортосис». Спасибо команде и тренеру за предоставленную возможность», – сказал Джано.

  • Во вторник «Спартак» объявил о расторжении контракта с Джано.
  • В составе московской команды игрок провел 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 ассистов.
  • «Анортосис» лидирует в чемпионате Кипра.

Джано: «Да, наши пути разошлись. Но «Спартак» навсегда останется в моем сердце»

Источник: Официальный сайт «Анортосиса»
Европа Анортосис Джано
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