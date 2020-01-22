«Анортосис» объявил о подписании Джано

Бывший полузащитник «Спартака» Джано перешел в «Анортосис».

Грузинский футболист подписал контракт с кипрским клубом до конца сезона.

«Я очень рад быть здесь, так как в какой-то момент карьеры моей целью было выступить в другой лиге. Рад, что перешел в «Анортосис». Спасибо команде и тренеру за предоставленную возможность», – сказал Джано.

Во вторник «Спартак» объявил о расторжении контракта с Джано.

В составе московской команды игрок провел 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 ассистов.

«Анортосис» лидирует в чемпионате Кипра.

Джано: «Да, наши пути разошлись. Но «Спартак» навсегда останется в моем сердце»