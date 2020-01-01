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    «Анортосис» объявил о подписании Джано

    Бывший полузащитник «Спартака» Джано перешел в «Анортосис».

    Грузинский футболист подписал контракт с кипрским клубом до конца сезона.

    «Я очень рад быть здесь, так как в какой-то момент карьеры моей целью было выступить в другой лиге. Рад, что перешел в «Анортосис». Спасибо команде и тренеру за предоставленную возможность», – сказал Джано.

    • Во вторник «Спартак» объявил о расторжении контракта с Джано.
    • В составе московской команды игрок провел 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 ассистов.
    • «Анортосис» лидирует в чемпионате Кипра.

    Джано: «Да, наши пути разошлись. Но «Спартак» навсегда останется в моем сердце»

    Источник: Официальный сайт «Анортосиса»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1977

      Борат 4 минуты назад

      Добро пожаловать, легендарный укротитель одноглазого удава!!!
      Говорится в сообщении клуба.

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