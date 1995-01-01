Турниры:
Лига конференций (2021/2022), группа B
Лига конференций (2021/2022), ответный матч
Лига конференций (2021/2022), первый матч
|6 тур
|9 декабря, четверг
|20:45
|Партизан
|1:1
|Анортосис
|5 тур
|25 ноября, четверг
|23:00
|Анортосис
|1:0
|Гент
|4 тур
|4 ноября, четверг
|18:30
|Флора
|2:2
|Анортосис
|3 тур
|21 октября, четверг
|19:45
|Анортосис
|2:2
|Флора
|2 тур
|30 сентября, четверг
|19:45
|Гент
|2:0
|Анортосис
|1 тур
|16 сентября, четверг
|22:00
|Анортосис
|0:2
|Партизан
|4 раунд
ответный матч
|26 августа, четверг
|20:00
|Анортосис
|3:1
|Хапоэль БШ
|4 раунд
первый матч
|19 августа, четверг
|20:00
|Хапоэль БШ
|0:0
|Анортосис