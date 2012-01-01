Кипр. Первый Дивизион. 2026/2027 Кипр. Первый Дивизион. 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион. 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион. 2023/2024 Лига конференций. 2021/2022 Лига Европы. 2021/2022 Лига Европы. Квалификация 2020/2021 Лига Европы. 2018/2019 Лига Европы. Квалификация 2013/2014 Лига Европы. Квалификация 2012/2013 Лига Европы. Квалификация 2011/2012 Лига Европы. 2010/2011 Лига Европы. Квалификация 2009/2010 Лига Чемпионов. 2008/2009