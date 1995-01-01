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    Анортосис - результаты

    Город Ларнака
    Дивизион Кипр-Первый Дивизион
    Сайт http://www.anorthosisfc.com/index.php
    Стадион Антонис Пападопулос
    Тренер Темури Кецбая
    Турниры:
    Лига конференций (2021/2022), группа B
    6 тур
    		9 декабря, четверг 20:45 Партизан 1:1 Анортосис
    5 тур
    		25 ноября, четверг 23:00 Анортосис 1:0 Гент
    4 тур
    		4 ноября, четверг 18:30 Флора 2:2 Анортосис
    3 тур
    		21 октября, четверг 19:45 Анортосис 2:2 Флора
    2 тур
    		30 сентября, четверг 19:45 Гент 2:0 Анортосис
    1 тур
    		16 сентября, четверг 22:00 Анортосис 0:2 Партизан
    Лига конференций (2021/2022), ответный матч
    4 раунд
    ответный матч    		 26 августа, четверг 20:00 Анортосис 3:1 Хапоэль БШ
    Лига конференций (2021/2022), первый матч
    4 раунд
    первый матч    		 19 августа, четверг 20:00 Хапоэль БШ 0:0 Анортосис
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