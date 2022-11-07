- 24 февраля
- 15:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников
- 23 февраля
- 22:53 Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
- 17 февраля
- 01:19 Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты 2
- 7 ноября 2022
- 16:31 Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций 1
- 4 ноября 2022
- 01:35 Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций
- 01:01 Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
- 28 октября 2022
- 13:40 Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
- 27 октября 2022
- 21:50 Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
- 13 октября 2022
- 21:51 Лига Европы. Киевское «Динамо» уступило «Ренну» и другие результаты
- 6 октября 2022
- 23:59 Лига Европы. «Рома» проиграла «Бетису» и другие результаты 1
- 8 сентября 2022
- 21:43 Лига Европы. «Арсенал» победил «Цюрих», «Рома» проиграла «Лудогорцу» и другие результаты
- 31 августа 2021
- 14:25 Фото Йевтич перешел из «Рубина» в АЕК на правах аренды
- 23 февраля 2020
- 22:47 Суперлига. АЕК забил три безответных гола ОФИ, при Каррере команда проиграла один матч из 16 8
- 2 февраля 2020
- 20:17 Суперлига. АЕК выиграл у «Атромитоса», Каррера из 11 матчей уступил в одном 5
- 4 июня 2019
- 01:24 Хольмен покинет летом московское «Динамо» 3
- 4 октября 2018
- 22:40 Лига Европы. «Байер» и АЕК забили шесть голов и другие результаты
- 21 сентября 2018
- 01:12 Видео Полузащитник «Цюриха» упал в ров, празднуя гол в ворота АЕКа 9
- 28 августа 2018
- 13:31 Бригаду Карасева назначили на матч Лиги Европы