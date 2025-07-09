10 июля на «АЕК-Арене» в Ларнаке состоится матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между кипрским АЕК и сербским «Партизаном». Обе команды подходят к встрече с активной подготовкой и яркой игрой в атаке. «АЕК Ларнака» провeл качественные спарринги с сильными соперниками, а «Партизан» находится в сложной игровой ситуации – проиграл три последних матча, несмотря на неплохую результативность.

«АЕК Ларнака»

Киприоты проводят насыщенную предсезонку: ничья с «Андерлехтом» (2:2), боевая перестрелка с «Серезьеном» (3:3) и уверенная победа над «Вестерло» (3:1). За последние пять игр «АЕК» забил 8 голов (в среднем 1.6 за матч), но и пропустил столько же. Команда играет раскованно, делает акцент на атаку, но оборона нередко даeт сбои – пропускает в трeх последних матчах подряд. Важно отметить, что «АЕК» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, что говорит о стабильности в результатах.

«Партизан»

Сербы оказались в сложном положении. После яркой концовки сезона в чемпионате с двумя результативными победами (3:2 и 4:0), в июле команда проиграла три подряд товарищеских матча – «Родине» (1:2), ЦСКА (1:3) и «Динамо» (1:3). Тем не менее, «Партизан» остаeтся опасен впереди: в 5 последних играх – 10 голов (в среднем 2.0), но при этом и 10 пропущенных (по 2.0 за матч). Команда отличается высокой интенсивностью и креативностью в атаке, но оборонительная линия оставляет желать лучшего – пропускают в 4 матчах подряд.

Факты о командах:

«АЕК Ларнака»

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

Забивает в 3 матчах подряд

В среднем 1.6 гола за игру, 1.6 – пропущенных

Пропускает в 3 последних играх

«Партизан»

Проигрывает в 3 последних матчах

Забивает в 11 матчах подряд

В среднем 2.0 гола за игру, 2.0 – пропущенных

Пропускает в 4 последних матчах

Прогноз на матч «АЕК Ларнака» – «Партизан»

Матч обещает быть зрелищным: обе команды в хорошей форме в атаке, но уязвимы в обороне. «АЕК» использует фактор своего поля, а «Партизан» постарается реабилитироваться за провалы в контрольных встречах. Высока вероятность голевого матча с обоюдными шансами.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки: