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Прогноз на точный счёт матча «АЕК» – «Партизан»: Лига Европы, 10 июля 2025

09 июля 2025 9:39
АЕК - Партизан
10 июл. 2025, четверг 19:30 | Лига Европы, 1 раунд
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6.00
Прогноз на точный счёт: 2:2
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10 июля на «АЕК-Арене» в Ларнаке состоится матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между кипрским АЕК и сербским «Партизаном». Обе команды подходят к встрече с активной подготовкой и яркой игрой в атаке. «АЕК Ларнака» провeл качественные спарринги с сильными соперниками, а «Партизан» находится в сложной игровой ситуации – проиграл три последних матча, несмотря на неплохую результативность.

«АЕК Ларнака»

Киприоты проводят насыщенную предсезонку: ничья с «Андерлехтом» (2:2), боевая перестрелка с «Серезьеном» (3:3) и уверенная победа над «Вестерло» (3:1). За последние пять игр «АЕК» забил 8 голов (в среднем 1.6 за матч), но и пропустил столько же. Команда играет раскованно, делает акцент на атаку, но оборона нередко даeт сбои – пропускает в трeх последних матчах подряд. Важно отметить, что «АЕК» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, что говорит о стабильности в результатах.

«Партизан»

Сербы оказались в сложном положении. После яркой концовки сезона в чемпионате с двумя результативными победами (3:2 и 4:0), в июле команда проиграла три подряд товарищеских матча – «Родине» (1:2), ЦСКА (1:3) и «Динамо» (1:3). Тем не менее, «Партизан» остаeтся опасен впереди: в 5 последних играх – 10 голов (в среднем 2.0), но при этом и 10 пропущенных (по 2.0 за матч). Команда отличается высокой интенсивностью и креативностью в атаке, но оборонительная линия оставляет желать лучшего – пропускают в 4 матчах подряд.

Факты о командах:

«АЕК Ларнака»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • В среднем 1.6 гола за игру, 1.6 – пропущенных
  • Пропускает в 3 последних играх

«Партизан»

  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в 11 матчах подряд
  • В среднем 2.0 гола за игру, 2.0 – пропущенных
  • Пропускает в 4 последних матчах

Личные встречи
67% (2)
33% (1)
0% (0)
5
Забитых мячей
3
1.67
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  2:2
Лига Европы, 1 раунд
АЕК
1 : 0
10.07.2025
Партизан
Лига Европы, 3 раунд
Партизан
2 : 2
11.08.2022
АЕК
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
2 : 1
04.08.2022
Партизан

Прогноз на матч «АЕК Ларнака» – «Партизан»

Матч обещает быть зрелищным: обе команды в хорошей форме в атаке, но уязвимы в обороне. «АЕК» использует фактор своего поля, а «Партизан» постарается реабилитироваться за провалы в контрольных встречах. Высока вероятность голевого матча с обоюдными шансами.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:2 – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85

6.00
Прогноз на точный счёт: 2:2
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Автор: Воронцов Егор
Лига Европы Партизан АЕК
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