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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Партизан - АЕК
Партизан - АЕК: обзор матча 11 августа 2022
Партизан
11.08.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
АЕК
24'
Рикарду
54'
Рикарду
51'
А. Гьюрчо
57'
И. Фараж
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Партизан - АЕК
90'
+1
Желтая карточка
Р. Мамас
89'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
И. Фараж
Замена
А. Лутовац
️️️️
К. Мениг
79'
79'
Замена
Р. Мамас
️️️️
О. Альтман
79'
Замена
В. Олатунжи
️️️️
Р. Лопеш
66'
Замена
Б. Гама
️️️️
А. Гьюрчо
Замена
Н. Йович
️️️️
Б. Натхо
64'
Желтая карточка
С. Урошевич
62'
Желтая карточка
С. Маркович
60'
57'
ГОЛ! 2:2!
И. Фараж
ГОЛ! 2:1!
Рикарду
Пас отдал
Ф. Диабате
54'
Желтая карточка
Б. Натхо
52'
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Гьюрчо
Пас отдал
Р. Лопеш
ГОЛ! 1:0!
Рикарду
Пас отдал
Ф. Диабате
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Попович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
6
Александар Филипович
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
66
Патрик Андраде
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
33
Никос Энглезу
ЦЗ
6
Ойер
ОП
7
Гуш Ледеш
ОП
51
Омри Альтман
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Партизан
25
Милан Лукач
ВР
85
Неманья Стеванович
ВР
6
Михайло Илич
ЦЗ
3
Златан Шехович
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
17
Кристиян Белич
ЦП
15
Александар Лутовац
ПВ
24
Никола Терзич
ПВ
21
Михайло Петкович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
АЕК
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
9
Хосе Ромо
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
3-3-1-3
1
Попович
28
Урошевич
15
Маркович
5
Вуячич
6
Филипович
10
Натхо
15
Фейса
11
Мениг
10
Рикарду
34
Диабате
66
Андраде
3-2-1-1-3
12
Пирич
16
Росалес
4
Томович
33
Энглезу
6
Ойер
7
Ледеш
51
Альтман
11
Фараж
15
Миличевич
21
Лопеш
9
Гьюрчо
10
Натхо
80
Йович
80
Йович
10
Натхо
11
Мениг
15
Лутовац
15
Лутовац
11
Мениг
11
Фараж
3
Гонсалес
3
Гонсалес
11
Фараж
51
Альтман
66
Мамас
66
Мамас
51
Альтман
9
Гьюрчо
16
Гама
16
Гама
9
Гьюрчо
21
Лопеш
33
Олатунжи
33
Олатунжи
21
Лопеш
Остались в запасе
Партизан
АЕК
25
Милан Лукач
ВР
85
Неманья Стеванович
ВР
6
Михайло Илич
ЦЗ
3
Златан Шехович
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
17
Кристиян Белич
ЦП
24
Никола Терзич
ПВ
21
Михайло Петкович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
29
Гиоргос Наум
АП
9
Хосе Ромо
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
25
Милан Лукач
ВР
85
Неманья Стеванович
ВР
6
Михайло Илич
ЦЗ
3
Златан Шехович
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
17
Кристиян Белич
ЦП
24
Никола Терзич
ПВ
21
Михайло Петкович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Остались в запасе
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
29
Гиоргос Наум
АП
9
Хосе Ромо
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Партизан - АЕК
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
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