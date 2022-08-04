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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Партизан
АЕК - Партизан: обзор матча 04 августа 2022
АЕК
04.08.2022, четверг, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Партизан
34'
А. Гарсия
70'
Х. Миличевич
18'
К. Мениг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол АЕК - Партизан
Замена
Р. Мамас
️️️️
И. Фараж
90'
83'
Желтая карточка
Л. Фейса
81'
Замена
А. Лутовац
️️️️
К. Мениг
81'
Замена
Н. Терзич
️️️️
Ф. Диабате
Замена
К. Христофору
️️️️
А. Гарсия
81'
ГОЛ! 2:1!
Х. Миличевич
Пас отдал
Б. Гама
70'
Желтая карточка
Н. Томович
68'
63'
Замена
М. Живкович
️️️️
А. Филипович
Замена
О. Альтман
️️️️
И. Тричковски
61'
Замена
Б. Гама
️️️️
А. Гьюрчо
61'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
В. Олатунжи
61'
59'
Желтая карточка
С. Урошевич
59'
Желтая карточка
И. Вуячич
Желтая карточка
Ойер
59'
ГОЛ! 1:1!
А. Гарсия
Пас отдал
Н. Томович
34'
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Мениг
Пас отдал
Рикарду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Анхель Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
11
Имад Фараж
ПВ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
7
Гуш Ледеш
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
6
Александар Филипович
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
10
Рикарду
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
АЕК
38
Иоаким Тумпас
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
14
Генри Андреу
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
51
Омри Альтман
ЦП
29
Гиоргос Наум
ЦП
45
Исмаэль Касас
ЦФ
33
Никос Энглезу
ЦФ
9
Хосе Ромо
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
Партизан
1
Александар Попович
ВР
15
Светозар Маркович
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
24
Никола Терзич
ПВ
15
Александар Лутовац
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
3-1-1-5
12
Пирич
16
Росалес
4
Томович
14
Гарсия
6
Ойер
11
Фараж
7
Ледеш
9
Гьюрчо
33
Олатунжи
10
Тричковски
15
Миличевич
3-3-1-3
85
Стеванович
6
Саничанин
5
Вуячич
28
Урошевич
6
Филипович
15
Фейса
10
Натхо
11
Мениг
34
Диабате
66
Андраде
10
Рикарду
14
Гарсия
26
Христофору
26
Христофору
14
Гарсия
11
Фараж
66
Мамас
66
Мамас
11
Фараж
9
Гьюрчо
16
Гама
16
Гама
9
Гьюрчо
10
Тричковски
51
Альтман
51
Альтман
10
Тричковски
33
Олатунжи
21
Лопеш
21
Лопеш
33
Олатунжи
6
Филипович
17
Живкович
17
Живкович
6
Филипович
34
Диабате
24
Терзич
24
Терзич
34
Диабате
11
Мениг
15
Лутовац
15
Лутовац
11
Мениг
Остались в запасе
АЕК
Партизан
38
Иоаким Тумпас
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
14
Генри Андреу
ЦП
29
Гиоргос Наум
ЦП
45
Исмаэль Касас
ЦФ
33
Никос Энглезу
ЦФ
9
Хосе Ромо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
1
Александар Попович
ВР
15
Светозар Маркович
ЦЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Остались в запасе
38
Иоаким Тумпас
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
14
Генри Андреу
ЦП
29
Гиоргос Наум
ЦП
45
Исмаэль Касас
ЦФ
33
Никос Энглезу
ЦФ
9
Хосе Ромо
ЦФ
Остались в запасе
1
Александар Попович
ВР
15
Светозар Маркович
ЦЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Илия Столица
Статистика матча АЕК - Партизан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Информация о матче
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