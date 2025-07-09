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«АЕК» – «Партизан»: прогноз на матч 10 июля с 65% вероятностью захода ставки

09 июля 2025 11:59
АЕК - Партизан
10 июл. 2025, четверг 19:30 | Лига Европы, 1 раунд
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1.84
Обе забьют – коэффициент 1.84
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На «АЕК-Арене» сойдутся две команды с нестабильной обороной, но яркой атакой. «АЕК» не проигрывает в восьми из десяти последних матчей и уверенно провeл июльские спарринги. «Партизан» забивает стабильно, но уступил в трeх последних встречах. В очных матчах киприоты уже брали верх в 2022 году.

«АЕК»

Кипрский клуб набрал хороший ход: 8 голов в 3 июльских матчах, включая ничью с «Андерлехтом» и победу над «Вестерло». Команда забивает в 3 играх подряд, но оборона уязвима – 8 пропущенных за 5 матчей, по 1.6 в среднем.

«Партизан»

Сербы результативны – 10 голов за 5 матчей, забивают в 11 встречах кряду. Но команда слабо играет в обороне: 3 поражения подряд в товарищеских играх с общим счeтом 3:8. Пропускают стабильно и много.

Прогноз на матч

При активных атаках и слабой игре в защите у обеих сторон, логичным выглядит исход с голами с обеих сторон.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

  • обе команды забили по 8+ мячей за последние 5 игр
  • «Партизан» забивает в 11 матчах подряд
  • у обеих команд средняя пропущенных – от 1.6 до 2.0 за игру

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.84

1.84
Обе забьют – коэффициент 1.84
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Автор: Воронцов Егор
Лига Европы Партизан АЕК
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