На «АЕК-Арене» сойдутся две команды с нестабильной обороной, но яркой атакой. «АЕК» не проигрывает в восьми из десяти последних матчей и уверенно провeл июльские спарринги. «Партизан» забивает стабильно, но уступил в трeх последних встречах. В очных матчах киприоты уже брали верх в 2022 году.

«АЕК»

Кипрский клуб набрал хороший ход: 8 голов в 3 июльских матчах, включая ничью с «Андерлехтом» и победу над «Вестерло». Команда забивает в 3 играх подряд, но оборона уязвима – 8 пропущенных за 5 матчей, по 1.6 в среднем.

«Партизан»

Сербы результативны – 10 голов за 5 матчей, забивают в 11 встречах кряду. Но команда слабо играет в обороне: 3 поражения подряд в товарищеских играх с общим счeтом 3:8. Пропускают стабильно и много.

Прогноз на матч

При активных атаках и слабой игре в защите у обеих сторон, логичным выглядит исход с голами с обеих сторон.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

обе команды забили по 8+ мячей за последние 5 игр

«Партизан» забивает в 11 матчах подряд

у обеих команд средняя пропущенных – от 1.6 до 2.0 за игру

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.84