31 июля на «АЕК-Арене» кипрский АЕК проведeт ответную встречу второго квалификационного раунда Лиги Европы против словенского «Целе». Первая игра завершилась ничьей 1:1, оставив интригу живой. Обе команды продемонстрировали атакующий настрой и нестабильность в обороне, поэтому ответный матч обещает быть результативным и напряжeнным.

АЕК

Киприоты продолжают свою беспроигрышную серию, насчитывающую уже 7 матчей. Команда уверенно проходит еврокубковый путь: победа над «Партизаном» в серии пенальти и активный футбол на выезде против «Целе». В последних 5 матчах «АЕК» забил 8 голов (в среднем 1.60 за игру) и пропустил столько же. Команда забивает стабильно (6 матчей подряд), но и пропускает почти в каждой игре (5 из 7 последних). На домашнем поле клуб играет смело и агрессивно, полагаясь на контроль мяча и быстрые фланги.

«Целе»

Словенская команда идeт на впечатляющей серии – 5 матчей без поражений. За последние 5 игр «Целе» забил 11 голов (в среднем 2.20 за игру) и пропустил 7 (1.40 в среднем). Атака работает стабильно: команда забивает в 26 матчах подряд, включая все игры текущей еврокубковой кампании. Однако оборона остаeтся слабым звеном – «Целе» пропускает в 7 из 9 последних встреч. Команда умеет играть на результат, но допускает слишком много моментов у своих ворот.

Факты о командах

АЕК

Не проигрывает в 7 матчах подряд

Забивает в 6 последних матчах

В среднем 1.60 гола за игру, столько же и пропускает

Пропускает в 5 из 7 последних встреч

«Целе»

Не проигрывает в 5 матчах подряд

Забивает в 26 матчах подряд

В среднем 2.20 гола за матч

Пропускает в 7 из 9 последних игр

Прогноз на матч

Обе команды демонстрируют атакующую философию и регулярные проблемы в обороне. «АЕК» силeн дома и постарается использовать поддержку трибун для активного начала, но «Целе» имеет в своeм распоряжении быстрых исполнителей, способных воспользоваться ошибками соперника. Учитывая статистику обеих команд, наиболее логичным выбором станет ставка на обмен голами. Дополнительным фактором выступает открытый счeт в первом матче – ничья вынуждает обе команды играть на победу.

Рекомендованные ставки