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«АЕК» – «Целе»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00

30 июля 2025 9:33
АЕК - Целе
31 июл. 2025, четверг 19:30 | Лига Европы, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
2.00
Обе команды забьют
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31 июля на «АЕК-Арене» кипрский АЕК проведeт ответную встречу второго квалификационного раунда Лиги Европы против словенского «Целе». Первая игра завершилась ничьей 1:1, оставив интригу живой. Обе команды продемонстрировали атакующий настрой и нестабильность в обороне, поэтому ответный матч обещает быть результативным и напряжeнным.

АЕК

Киприоты продолжают свою беспроигрышную серию, насчитывающую уже 7 матчей. Команда уверенно проходит еврокубковый путь: победа над «Партизаном» в серии пенальти и активный футбол на выезде против «Целе». В последних 5 матчах «АЕК» забил 8 голов (в среднем 1.60 за игру) и пропустил столько же. Команда забивает стабильно (6 матчей подряд), но и пропускает почти в каждой игре (5 из 7 последних). На домашнем поле клуб играет смело и агрессивно, полагаясь на контроль мяча и быстрые фланги.

«Целе»

Словенская команда идeт на впечатляющей серии – 5 матчей без поражений. За последние 5 игр «Целе» забил 11 голов (в среднем 2.20 за игру) и пропустил 7 (1.40 в среднем). Атака работает стабильно: команда забивает в 26 матчах подряд, включая все игры текущей еврокубковой кампании. Однако оборона остаeтся слабым звеном – «Целе» пропускает в 7 из 9 последних встреч. Команда умеет играть на результат, но допускает слишком много моментов у своих ворот.

Факты о командах

АЕК

  • Не проигрывает в 7 матчах подряд
  • Забивает в 6 последних матчах
  • В среднем 1.60 гола за игру, столько же и пропускает
  • Пропускает в 5 из 7 последних встреч

«Целе»

  • Не проигрывает в 5 матчах подряд
  • Забивает в 26 матчах подряд
  • В среднем 2.20 гола за матч
  • Пропускает в 7 из 9 последних игр

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Лига Европы, 2 раунд
Целе
1 : 1
24.07.2025
АЕК

Прогноз на матч

Обе команды демонстрируют атакующую философию и регулярные проблемы в обороне. «АЕК» силeн дома и постарается использовать поддержку трибун для активного начала, но «Целе» имеет в своeм распоряжении быстрых исполнителей, способных воспользоваться ошибками соперника. Учитывая статистику обеих команд, наиболее логичным выбором станет ставка на обмен голами. Дополнительным фактором выступает открытый счeт в первом матче – ничья вынуждает обе команды играть на победу.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

2.00
Обе команды забьют
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы Целе АЕК
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