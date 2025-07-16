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Прогноз на точный счёт матча «Партизан» – «АЕК»: Лига Европы, 17 июля 2025 года

16 июля 2025 9:35
Партизан - АЕК
17 июл. 2025, четверг 22:00 | Лига Европы, 1 раунд
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6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Партизана»
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17 июля на стадионе «Партизан» в Белграде состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы. В первой игре кипрский АЕК минимально обыграл «Партизан» со счeтом 1:0. Сербская команда теперь обязана побеждать, чтобы сохранить шансы на выход в следующий этап, но текущее состояние клуба вызывает серьeзные сомнения.

«Партизан»

Сербы подходят к матчу с серией из четырeх поражений подряд, включая неудачи в товарищеских встречах и проигрыш в Ларнаке. Команда явно не в лучшей форме, особенно в обороне – в последних 5 матчах пропущено 11 мячей (в среднем 2.20 за игру). При этом атака также далека от стабильности: за тот же отрезок «Партизан» забил лишь 6 мячей (1.20 в среднем).

Однако у белградцев есть важный фактор – игра на домашнем стадионе. Здесь «Партизан» чаще действует увереннее и результативнее. К тому же, клуб отличился в 11 из 13 последних матчей, что говорит о потенциале впереди даже в непростые времена.

«АЕК»

Киприоты демонстрируют гораздо более стабильные результаты. АЕК не проигрывает на протяжении 5 матчей, включая три результативные ничьи в товарищеских встречах и победу в первой игре над «Партизаном». В атаке команда смотрится остро: 9 голов за последние 5 матчей, то есть в среднем по 1.80 за игру. Не подводит и оборона – лишь 6 пропущенных мячей за тот же отрезок (1.20 в среднем), и в каждом из последних 4 матчей команда обязательно забивает.

АЕК умеет контролировать темп игры и грамотно пользоваться ошибками соперника. В ответном матче при минимальном преимуществе команда, вероятно, сделает ставку на дисциплинированную игру с акцентом на контратаки.

Факты о командах

«Партизан»:

  • Проиграл 4 последних матча
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей

«АЕК»:

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем 1.80 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Личные встречи
0% (0)
33% (1)
67% (2)
3
Забитых мячей
5
1
В среднем за матч
1.67
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  2:2
Лига Европы, 1 раунд
АЕК
1 : 0
10.07.2025
Партизан
Лига Европы, 3 раунд
Партизан
2 : 2
11.08.2022
АЕК
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
2 : 1
04.08.2022
Партизан

Прогноз на матч

Ответный матч обещает быть напряжeнным: «Партизан» вынужден идти вперeд, но нестабильность в обороне может сыграть против него. «АЕК» же постарается удержать преимущество за счeт контратакующих действий и компактной игры в защите. Вероятнее всего, команды обменяются голами, но «Партизан» сможет вырвать победу, воспользовавшись фактором домашнего поля.

Точный счeт: 2:1 в пользу «Партизана»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Партизана» – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Победа «Партизана» – коэффициент 2.20

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Партизана»
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Автор: Миронов Николай
Лига Европы АЕК Партизан
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