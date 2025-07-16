17 июля на стадионе «Партизан» в Белграде состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы. В первой игре кипрский АЕК минимально обыграл «Партизан» со счeтом 1:0. Сербская команда теперь обязана побеждать, чтобы сохранить шансы на выход в следующий этап, но текущее состояние клуба вызывает серьeзные сомнения.

«Партизан»

Сербы подходят к матчу с серией из четырeх поражений подряд, включая неудачи в товарищеских встречах и проигрыш в Ларнаке. Команда явно не в лучшей форме, особенно в обороне – в последних 5 матчах пропущено 11 мячей (в среднем 2.20 за игру). При этом атака также далека от стабильности: за тот же отрезок «Партизан» забил лишь 6 мячей (1.20 в среднем).

Однако у белградцев есть важный фактор – игра на домашнем стадионе. Здесь «Партизан» чаще действует увереннее и результативнее. К тому же, клуб отличился в 11 из 13 последних матчей, что говорит о потенциале впереди даже в непростые времена.

«АЕК»

Киприоты демонстрируют гораздо более стабильные результаты. АЕК не проигрывает на протяжении 5 матчей, включая три результативные ничьи в товарищеских встречах и победу в первой игре над «Партизаном». В атаке команда смотрится остро: 9 голов за последние 5 матчей, то есть в среднем по 1.80 за игру. Не подводит и оборона – лишь 6 пропущенных мячей за тот же отрезок (1.20 в среднем), и в каждом из последних 4 матчей команда обязательно забивает.

АЕК умеет контролировать темп игры и грамотно пользоваться ошибками соперника. В ответном матче при минимальном преимуществе команда, вероятно, сделает ставку на дисциплинированную игру с акцентом на контратаки.

Факты о командах

«Партизан»:

Проиграл 4 последних матча

Пропускает в 5 последних матчах

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру

Забивает в 11 из 13 последних матчей

«АЕК»:

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 4 последних матчах

В среднем 1.80 гола за игру

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Прогноз на матч

Ответный матч обещает быть напряжeнным: «Партизан» вынужден идти вперeд, но нестабильность в обороне может сыграть против него. «АЕК» же постарается удержать преимущество за счeт контратакующих действий и компактной игры в защите. Вероятнее всего, команды обменяются голами, но «Партизан» сможет вырвать победу, воспользовавшись фактором домашнего поля.

Точный счeт: 2:1 в пользу «Партизана»

Рекомендованные ставки: