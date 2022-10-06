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    Лига Европы. «Рома» проиграла «Бетису» и другие результаты

    Завершились еще семь матчей третьего тура группового этапа Лиги Европы.

    Лига Европы. Группа B. 3-й тур

    Ренн (Франция) – Динамо (Украина) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Терье, 23; 1:1 – Цыганков, 33; 2:1 – Дуэ, 89.

    Фенербахче (Турция) – АЕК (Кипр) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Батшуайи, 26; 2:0 – Мамас (в свои ворота), 80.

    Лига Европы. Группа C. 3-й тур

    Рома (Италия) – Бетис (Испания) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Дибала (с пенальти), 34; 1:1 – Родригес, 40; 1:2 – Энрике, 88.

    Удаление: Дзаньоло, 90+3 – нет.

    Лига Европы. Группа D. 3-й тур

    Брага (Португалия) – Юнион СЖ (Бельгия) – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Руис, 49; 1:1 – Нильссон, 86; 1:2 – Сайкс, 90+4.

    Лига Европы. Группа F. 3-й тур

    Мидтьюлланд (Дания) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Шиманьски, 23; 0:2 – Кекчю (с пенальти), 45; 1:2 – Исаксен, 54; 2:2 – Жуниньо, 85.

    Лига Европы. Группа G. 3-й тур

    Фрайбург (Германия) – Нант (Франция) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кьерех, 48; 2:0 – Грифо, 72.

    Олимпиакос (Греция) – Карабах (Азербайджан) – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Квабена, 68; 0:2 – Вешович, 82; 0:3 – Шейдаев, 86.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.10.2022 23:59
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