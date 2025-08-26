27 августа на «АЕК-Арене» кипрский АЕК сыграет ответный матч плей-офф Лиги Европы против норвежского «Бранна». Первая встреча завершилась победой скандинавского клуба со счeтом 2:1, и теперь хозяевам необходимо отыгрывать дефицит перед своими болельщиками. Обе команды демонстрируют высокую результативность в атаке, но не отличаются надeжностью в обороне, что создаeт предпосылки для открытого и голевого футбола.

«АЕК»

Кипрский клуб проводит серию с переменными результатами. В последних пяти матчах АЕК забил 9 голов и продолжает радовать болельщиков атакующей игрой. Особенно уверенно команда действует дома, где выиграла три последних поединка. Впрочем, есть и серьeзная проблема – нестабильность в обороне: команда пропускает в шести матчах подряд, что существенно снижает еe шансы на «сухую» победу. Средний показатель в 1.40 пропущенного гола за игру подтверждает наличие уязвимостей в обороне, которые «Бранн» наверняка постарается использовать.

«Бранн»

Норвежский клуб подходит к матчу в хорошем состоянии. За последние пять игр «Бранн» забил 10 голов и в среднем поражает ворота соперника дважды за матч. Команда демонстрирует стабильность в атаке, но не лишена проблем в обороне – три последних матча подряд завершились с пропущенными мячами. Тем не менее, средний показатель в 0.80 пропущенного гола за игру лучше, чем у соперника, что делает «Бранн» более сбалансированным коллективом. Победа в первом матче позволяет норвежцам действовать более спокойно, делая ставку на контратаки и контроль хода игры.

Факты о командах

«АЕК»

Победы в 3 последних домашних матчах

Пропускает в 6 матчах подряд

В среднем: 1.80 забитого и 1.40 пропущенного за 5 игр

Забивает в 10 последних матчах

«Бранн»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Пропускает в 3 матчах подряд

В среднем: 2.00 забитого и 0.80 пропущенного за 5 игр

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «АЕК» – «Бранн»

Матч обещает быть напряжeнным и результативным. АЕК будет вынужден активно идти вперeд, чтобы компенсировать поражение в первом матче, и это создаст пространство для быстрых атак «Бранна». Обе команды регулярно забивают, но также допускают ошибки в защите, поэтому наиболее вероятным сценарием станет обмен голами. Учитывая стабильность норвежцев и их преимущество после первой встречи, шансы на проход у гостей выше, однако киприоты дома способны навязать борьбу.

