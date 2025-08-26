Введите ваш ник на сайте
«АЕК» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 27 августа 2025 с коэффициентом 1.95

26 августа 2025 8:16
АЕК - Бранн
27 авг. 2025, среда 19:30 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.95
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

27 августа на «АЕК-Арене» кипрский АЕК сыграет ответный матч плей-офф Лиги Европы против норвежского «Бранна». Первая встреча завершилась победой скандинавского клуба со счeтом 2:1, и теперь хозяевам необходимо отыгрывать дефицит перед своими болельщиками. Обе команды демонстрируют высокую результативность в атаке, но не отличаются надeжностью в обороне, что создаeт предпосылки для открытого и голевого футбола.

«АЕК»

Кипрский клуб проводит серию с переменными результатами. В последних пяти матчах АЕК забил 9 голов и продолжает радовать болельщиков атакующей игрой. Особенно уверенно команда действует дома, где выиграла три последних поединка. Впрочем, есть и серьeзная проблема – нестабильность в обороне: команда пропускает в шести матчах подряд, что существенно снижает еe шансы на «сухую» победу. Средний показатель в 1.40 пропущенного гола за игру подтверждает наличие уязвимостей в обороне, которые «Бранн» наверняка постарается использовать.

«Бранн»

Норвежский клуб подходит к матчу в хорошем состоянии. За последние пять игр «Бранн» забил 10 голов и в среднем поражает ворота соперника дважды за матч. Команда демонстрирует стабильность в атаке, но не лишена проблем в обороне – три последних матча подряд завершились с пропущенными мячами. Тем не менее, средний показатель в 0.80 пропущенного гола за игру лучше, чем у соперника, что делает «Бранн» более сбалансированным коллективом. Победа в первом матче позволяет норвежцам действовать более спокойно, делая ставку на контратаки и контроль хода игры.

Факты о командах

«АЕК»

  • Победы в 3 последних домашних матчах
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 1.80 забитого и 1.40 пропущенного за 5 игр
  • Забивает в 10 последних матчах

«Бранн»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • В среднем: 2.00 забитого и 0.80 пропущенного за 5 игр
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Лига Европы, 4 раунд
Бранн
2 : 1
21.08.2025
АЕК

Прогноз на матч «АЕК» – «Бранн»

Матч обещает быть напряжeнным и результативным. АЕК будет вынужден активно идти вперeд, чтобы компенсировать поражение в первом матче, и это создаст пространство для быстрых атак «Бранна». Обе команды регулярно забивают, но также допускают ошибки в защите, поэтому наиболее вероятным сценарием станет обмен голами. Учитывая стабильность норвежцев и их преимущество после первой встречи, шансы на проход у гостей выше, однако киприоты дома способны навязать борьбу.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • Победа «Бранна» с форой (0) – коэффициент 2.00

1.95
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Лига Европы Бранн АЕК
18+
