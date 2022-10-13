Лига Европы. Киевское «Динамо» уступило «Ренну» и другие результаты

Завершились еще шесть матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Лига Европы. Группа B. 4-й тур
АЕК (Кипр) – Фенербахче (Турция) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Педро, 16; 1:1 – Тричковски (с пенальти), 52; 1:2 – Батшуайи (с пенальти), 80.
Удаление: Гарсия, 85 – нет.
Динамо (Украина) – Ренн (Франция) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Во, 48.
Лига Европы. Группа D. 4-й тур
Юнион СЖ (Бельгия) – Брага (Португалия) – 3:3 (1:3)
Голы: 0:1 – Витинья, 15; 1:1 – Бонифаци, 20; 1:2 – Витинья, 36; 1:3 – Витинья, 41; 2:3 – Ванзейр, 49; 3:3 – Бонифаци, 62.
Лига Европы. Группа F. 4-й тур
Фейеноорд (Нидерланды) – Мидтьюлланд (Дания) – 2:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Мартинес, 16; 1:1 – Тимбер, 32; 2:1 – Ганцко, 48; 2:2 – Святченко, 59.
Лига Европы. Группа G. 4-й тур
Нант (Франция) – Фрайбург (Германия) – 0:4 (0:1)
Голы: 0:1 – Кеблер, 26; 0:2 – Грегоритч, 71; 0:3 – Шаде, 82; 0:4 – Чон, 87.
Карабах (Азербайджан) – Олимпиакос (Греция) – 0:0