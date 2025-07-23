24 июля на «Арене Петрол» в Словении «Целе» примет кипрский «АЕК» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Обе команды успешно прошли первый этап турнира, играют результативно и явно делают ставку на атаку. В этом матче нас ожидает открытая и насыщенная игра с высокой вероятностью голов с обеих сторон.

«Целе»

Словенская команда находится в хорошей форме. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних встреч и стабильно забивает: 10 голов за 5 последних игр, в среднем по 2 за матч. Особенно выделяется серия из 24 матчей подряд с забитыми мячами – один из лучших показателей в европейских квалификациях.

Однако защита остаeтся уязвимой: 9 пропущенных голов за 5 игр и в среднем 1.80 пропущенного за матч. «Целе» регулярно позволяет соперникам создавать моменты, что особенно проявилось в дуэли с «Сабахом» (3:3 дома). Несмотря на атакующий потенциал, без пропущенных мячей команда практически не уходит с поля.

«АЕК»

Киприоты также демонстрируют сбалансированную игру с акцентом на атаку. В последних 5 матчах – 10 забитых и 8 пропущенных мячей. АЕК забивает в 5 матчах подряд, а серия без поражений насчитывает уже 6 встреч. Команда умеет контролировать темп, но периодически даeт сбои в обороне, особенно в матчах на выезде.

Победа по пенальти над «Партизаном» в прошлом раунде показала психологическую устойчивость, но и продемонстрировала, что АЕК тяжело играет в гостях – 1:2 в Белграде, несмотря на общее преимущество по сумме двух матчей.

Факты о командах

«Целе»

В среднем: 2.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 24 матчах подряд

Пропускает в 6 последних матчах

2 победы и 1 ничья в последних 4 играх

«АЕК»

В среднем: 2.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 6 матчах подряд

Забивает в 5 последних играх

2 гостевых пропущенных в каждом из последних 2 матчей

Прогноз на матч

Обе команды нацелены на атаку, но слабы в обороне. «Целе» опасен в домашней атмосфере и не отпускает соперников без голов, но и сам уязвим. «АЕК» действует нестабильно в гостях, но отличается высокой реализацией. Исход матча может остаться открытым, но обмен голами практически гарантирован.

Рекомендованные ставки: