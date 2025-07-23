24 июля на «Арене Петрол» в Словении «Целе» примет кипрский «АЕК» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Обе команды успешно прошли первый этап турнира, играют результативно и явно делают ставку на атаку. В этом матче нас ожидает открытая и насыщенная игра с высокой вероятностью голов с обеих сторон.
«Целе»
Словенская команда находится в хорошей форме. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних встреч и стабильно забивает: 10 голов за 5 последних игр, в среднем по 2 за матч. Особенно выделяется серия из 24 матчей подряд с забитыми мячами – один из лучших показателей в европейских квалификациях.
Однако защита остаeтся уязвимой: 9 пропущенных голов за 5 игр и в среднем 1.80 пропущенного за матч. «Целе» регулярно позволяет соперникам создавать моменты, что особенно проявилось в дуэли с «Сабахом» (3:3 дома). Несмотря на атакующий потенциал, без пропущенных мячей команда практически не уходит с поля.
«АЕК»
Киприоты также демонстрируют сбалансированную игру с акцентом на атаку. В последних 5 матчах – 10 забитых и 8 пропущенных мячей. АЕК забивает в 5 матчах подряд, а серия без поражений насчитывает уже 6 встреч. Команда умеет контролировать темп, но периодически даeт сбои в обороне, особенно в матчах на выезде.
Победа по пенальти над «Партизаном» в прошлом раунде показала психологическую устойчивость, но и продемонстрировала, что АЕК тяжело играет в гостях – 1:2 в Белграде, несмотря на общее преимущество по сумме двух матчей.
Факты о командах
«Целе»
- В среднем: 2.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
- Забивает в 24 матчах подряд
- Пропускает в 6 последних матчах
- 2 победы и 1 ничья в последних 4 играх
«АЕК»
- В среднем: 2.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
- Не проигрывает в 6 матчах подряд
- Забивает в 5 последних играх
- 2 гостевых пропущенных в каждом из последних 2 матчей
Прогноз на матч
Обе команды нацелены на атаку, но слабы в обороне. «Целе» опасен в домашней атмосфере и не отпускает соперников без голов, но и сам уязвим. «АЕК» действует нестабильно в гостях, но отличается высокой реализацией. Исход матча может остаться открытым, но обмен голами практически гарантирован.
Рекомендованные ставки:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Х2 (АЕК не проиграет) – коэффициент 1.75