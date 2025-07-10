10.07.2025, четверг, 19:30
Лига Европы, 1 раунд
Лига Европы, 1 раунд
1 : 0
Завершен
Составы команд
АЕК
АЕК
72
Nikitas Papakonstantinou
ВР
51
Андреас Параскевас
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
22
Marios Praxitelous Al Herek
ЦЗ
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
93
Жереми Гнали
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
9
Đorđe Ivanović
ЦП
35
Christodoulos Thoma
ЦП
34
Danny
ЦП
21
Konstantinos Evripidou
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
37
David Gerasimou
ЦФ
41
Mathías González
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
2-2-1-2-3
33
14
Гарсия
27
Роберж
7
Ледеш
8
Понс
7
Роден
20
Рубио
10
Чакон
30
15
Миличевич
22
3-4-1-2
1
Милошевич
24
Джурджевич
5
4
Юрчевич
10
Натхо
22
Драгоевич
16
25
32
Трифунович
15
Калулу
17
Милошевич
14
Гарсия
93
Гнали
93
Гнали
14
Гарсия
7
Роден
21
Мирамон
21
Мирамон
7
Роден
20
Рубио
9
9
20
Рубио
10
Чакон
6
Суарес
6
Суарес
10
Чакон
30
19
Ангильский
19
Ангильский
30
5
40
Симич
40
Симич
5
10
Натхо
11
Вукотич
11
Вукотич
10
Натхо
16
6
Карабелев
6
Карабелев
16
17
Милошевич
19
19
17
Милошевич
Остались в запасе
АЕК
Партизан
72
Nikitas Papakonstantinou
ВР
51
Андреас Параскевас
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
22
Marios Praxitelous Al Herek
ЦЗ
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
35
Christodoulos Thoma
ЦП
34
Danny
ЦП
21
Konstantinos Evripidou
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
37
David Gerasimou
ЦФ
41
Mathías González
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
89
Vukašin Jovanović
ВР
31
Miloš Krunić
ВР
21
Ivan Vasiljević
ЦЗ
8
Матея Степанович
ОП
70
Dimitrije Janković
ЦП
90
Zoran Alilović
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
42
Dušan Jovanović
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Остались в запасе
72
Nikitas Papakonstantinou
ВР
51
Андреас Параскевас
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
22
Marios Praxitelous Al Herek
ЦЗ
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
35
Christodoulos Thoma
ЦП
34
Danny
ЦП
21
Konstantinos Evripidou
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
37
David Gerasimou
ЦФ
41
Mathías González
ЦФ
Остались в запасе
89
Vukašin Jovanović
ВР
31
Miloš Krunić
ВР
21
Ivan Vasiljević
ЦЗ
8
Матея Степанович
ОП
70
Dimitrije Janković
ЦП
90
Zoran Alilović
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
42
Dušan Jovanović
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Срджан Благоевич
Статистика матча АЕК - Партизан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча АЕК против «Партизана», 1 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча АЕК – «Партизан»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»