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  • АЕК – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025

АЕК – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025

10 июля 2025, 18:20
АЕК
10.07.2025, четверг, 19:30
Лига Европы, 1 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Партизан
67' E. Cabrera
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Zlatan Alomerović
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
7
Гуш Ледеш
ОП
8
Пере Понс
ОП
7
Маркус Роден
ЦП
10
Йерсон Чакон
ПВ
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
30
Enzo Cabrera
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Партизан
1
Марко Милошевич
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
32
Неманья Трифунович
ЛВ
25
Milan Roganović
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
22
Ваня Драгоевич
ЦП
16
Ognjen Ugrešić
ЦП
17
Йован Милошевич
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
АЕК
72
Nikitas Papakonstantinou
ВР
51
Андреас Параскевас
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
22
Marios Praxitelous Al Herek
ЦЗ
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
93
Жереми Гнали
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
9
Đorđe Ivanović
ЦП
35
Christodoulos Thoma
ЦП
34
Danny
ЦП
21
Konstantinos Evripidou
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
37
David Gerasimou
ЦФ
41
Mathías González
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
Партизан
89
Vukašin Jovanović
ВР
31
Miloš Krunić
ВР
21
Ivan Vasiljević
ЦЗ
40
Никола Симич
ЦЗ
8
Матея Степанович
ОП
70
Dimitrije Janković
ЦП
90
Zoran Alilović
ЦП
11
Милан Вукотич
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
19
A. Kostic
ЦФ
42
Dušan Jovanović
ЦФ
2-2-1-2-3
33
14
Гарсия
27
Роберж
7
Ледеш
8
Понс
7
Роден
20
Рубио
10
Чакон
30
15
Миличевич
22
3-4-1-2
1
Милошевич
24
Джурджевич
5
4
Юрчевич
10
Натхо
22
Драгоевич
16
25
32
Трифунович
15
Калулу
17
Милошевич
14
Гарсия
93
Гнали
93
Гнали
14
Гарсия
7
Роден
21
Мирамон
21
Мирамон
7
Роден
20
Рубио
9
9
20
Рубио
10
Чакон
6
Суарес
6
Суарес
10
Чакон
30
19
Ангильский
19
Ангильский
30
5
40
Симич
40
Симич
5
10
Натхо
11
Вукотич
11
Вукотич
10
Натхо
16
6
Карабелев
6
Карабелев
16
17
Милошевич
19
19
17
Милошевич
Остались в запасе
АЕК
Партизан
72
Nikitas Papakonstantinou
ВР
51
Андреас Параскевас
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
22
Marios Praxitelous Al Herek
ЦЗ
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
35
Christodoulos Thoma
ЦП
34
Danny
ЦП
21
Konstantinos Evripidou
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
37
David Gerasimou
ЦФ
41
Mathías González
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
89
Vukašin Jovanović
ВР
31
Miloš Krunić
ВР
21
Ivan Vasiljević
ЦЗ
8
Матея Степанович
ОП
70
Dimitrije Janković
ЦП
90
Zoran Alilović
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
42
Dušan Jovanović
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Остались в запасе
72
Nikitas Papakonstantinou
ВР
51
Андреас Параскевас
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
22
Marios Praxitelous Al Herek
ЦЗ
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
35
Christodoulos Thoma
ЦП
34
Danny
ЦП
21
Konstantinos Evripidou
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
37
David Gerasimou
ЦФ
41
Mathías González
ЦФ
Остались в запасе
89
Vukašin Jovanović
ВР
31
Miloš Krunić
ВР
21
Ivan Vasiljević
ЦЗ
8
Матея Степанович
ОП
70
Dimitrije Janković
ЦП
90
Zoran Alilović
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
42
Dušan Jovanović
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Срджан Благоевич
Статистика матча АЕК - Партизан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча АЕК против «Партизана», 1 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча АЕК – «Партизан»

АЕК – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Партизан АЕК
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