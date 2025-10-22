23 октября 2025 года в 22:00 состоится поединок основного этапа Лиги конференций. На «Селхерст Парк» «Кристал Пэлас» встретится с кипрским АЕКом.

«Кристал Пэлас»

«Пэлас» – претендент номер раз на приз зрительских симпатий в АПЛ. Оливер Гласнер создал прекрасную команду, которая лишь пару недель назад прервала выдающуюся беспроигрышную серию (18 матчей во всех турнирах).

На старте своей еврокубковой кампании «орлы» из Южного Лондона выдали отличный перфоманс в игре с киевским «Динамо», на классе и без особого напряга одолев представителя чемпионата Украины.

Последние три игры:

Кристал Пэлас – Борнмут 3:3

Эвертон – Кристал Пэлас 2:1

Динамо Киев – Кристал Пэлас 0:2

«АЕК Ларнака»

В первом туре АЕК не просто прыгнул выше головы, а фактически слетал в космос. Киприоты радостно и красиво вынесли именитого соперника – АЗ из Алкмаара. Впрочем, развить успех на «Селхерст Парк» будет куда сложнее.

Отметим, что АЕК неплохо чувствует себя и на внутренней арене – четыре победы в последних пяти турах.

Последние три игры:

Эносис – АЕК 0:2

АЕК – Пафос 2:4

АЕК – АЗ Алкмаар 4:0

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «АЕК Ларнака»

«Пэлас» очевидный фаворит, но не стоит ждать, что «орлы» ринутся рвать киприотов на куски. Полагаем, что подопечные Гласнера выступят в консервативном стиле – с большим желанием забрать три очка и порадовать своих фанов, но при этом не затрачивая лишних усилий – в ближайший уик-энд «КП» ждет дерби с «Арсеналом», а стало быть необходимо грамотно распределить ресурс.

Прогноз: победа «Кристал Пэлас» и тотал матча меньше 3,5. Коэффициент – 1.92. Прогноз на счет – 2:0.