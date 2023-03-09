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    Лига конференций. Гол экс-игрока «Рубина» принес «Андерлехту» ничью с «Вильярреаллом» (1:1) и другие результаты

    Завершились еще три первых матча 1/8 финала Лиги конференций.

    «Вест Хэм» на выезде победили кипрский АЕК – 2:0.

    «Шериф» дома уступил «Ницце» – 0:1.

    «Андерлехт» на своем поле сыграл вничью с «Вильярреалом» благодаря голу экс-форварда «Рубина» Андерса Дрейера – 1:1.

    Лига конференций. 1/8 финала. Первые матчи

    АЕК (Кипр) – Вест Хэм (Англия) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Антонио, 36; 0:2 – Антонио, 45+2.

    Шериф (Молдавия) – Ницца (Франция) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Амрауи, 45+3.

    Андерлехт (Бельгия) – Вильярреал (Испания) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Тригерос, 28; 1:1 – Дрейер, 57.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.03.2023 22:49
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