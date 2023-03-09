Лига конференций. Гол экс-игрока «Рубина» принес «Андерлехту» ничью с «Вильярреаллом» (1:1) и другие результаты

Завершились еще три первых матча 1/8 финала Лиги конференций.
«Вест Хэм» на выезде победили кипрский АЕК – 2:0.
«Шериф» дома уступил «Ницце» – 0:1.
«Андерлехт» на своем поле сыграл вничью с «Вильярреалом» благодаря голу экс-форварда «Рубина» Андерса Дрейера – 1:1.
Лига конференций. 1/8 финала. Первые матчи
АЕК (Кипр) – Вест Хэм (Англия) – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Антонио, 36; 0:2 – Антонио, 45+2.
Шериф (Молдавия) – Ницца (Франция) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Амрауи, 45+3.
Андерлехт (Бельгия) – Вильярреал (Испания) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Тригерос, 28; 1:1 – Дрейер, 57.
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Источник: «Бомбардир»