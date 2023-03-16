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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ницца - Шериф
Ницца - Шериф: обзор матча 16 марта 2023
Ницца
16.03.2023, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
3 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Шериф
30'
Г. Лаборд
53'
Т. Моффи
79'
Б. Браими
54'
А. Тапсоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ницца - Шериф
88'
Замена
Н. Коваль
️️️️
С. Радельич
88'
Замена
А. Мумуни
️️️️
М. Диоп
88'
Замена
Е. Глига
️️️️
А. Тапсоба
ГОЛ! 3:1!
Б. Браими
Пас отдал
Т. Моффи
79'
Замена
Р. Белахьян
️️️️
Ю. Ндайшими
75'
70'
Замена
С. Бадоло
️️️️
Р. Гедес
Замена
А. Бека-Бека
️️️️
Ж. Лотомба
67'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Г. Лаборд
67'
Замена
А. Амрауи
️️️️
М. Бар
67'
Замена
М. Вити
️️️️
А. Рэмзи
67'
54'
ГОЛ! 2:1!
А. Тапсоба
ГОЛ! 2:0!
Т. Моффи
Пас отдал
П. Росарио
53'
ГОЛ! 1:0!
Г. Лаборд
Пас отдал
К. Тюрам
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Шериф
35
Максим Коваль
ВР
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
63
Армель Зохури
ПЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
61
Рашид Аканби
ЛВ
18
Мусса Куабу
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
8
Мухамед Диоп
АП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
77
Яннис Нахуну
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
26
Бадредин Буанани
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Шериф
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
30
Данила Игнатов
ЦЗ
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
12
Абдул Мумуни
ОП
88
Седрик Бадоло
АП
8
Евгений Глига
АП
18
Никита Коваль
ПВ
4-2-1-1-2
1
Шмейхель
3
Лотомба
20
Тодибо
55
Ндайшими
26
Бар
19
Тюрам
13
Росарио
21
Рэмзи
7
Браими
9
Моффи
9
Лаборд
3-3-1-2-1
35
Коваль
24
Гарананга
15
Кики
6
Радельич
42
Гедес
18
Куабу
63
Зохури
14
Талаль
8
Диоп
61
Аканби
15
Тапсоба
26
Бар
88
Амрауи
88
Амрауи
26
Бар
21
Рэмзи
2
Вити
2
Вити
21
Рэмзи
3
Лотомба
6
Бека-Бека
6
Бека-Бека
3
Лотомба
55
Ндайшими
21
Белахьян
21
Белахьян
55
Ндайшими
9
Лаборд
19
Пепе
19
Пепе
9
Лаборд
8
Диоп
12
Мумуни
12
Мумуни
8
Диоп
42
Гедес
88
Бадоло
88
Бадоло
42
Гедес
15
Тапсоба
8
Глига
8
Глига
15
Тапсоба
6
Радельич
18
Коваль
18
Коваль
6
Радельич
Остались в запасе
Ницца
Шериф
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
77
Яннис Нахуну
ЦЗ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
30
Данила Игнатов
ЦЗ
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
77
Яннис Нахуну
ЦЗ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
30
Данила Игнатов
ЦЗ
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Виктор Михайлов
Статистика матча Ницца - Шериф
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
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