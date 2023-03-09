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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Шериф - Ницца
Шериф - Ницца: обзор матча 09 марта 2023
Шериф
09.03.2023, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Ницца
45+3'
А. Амрауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шериф - Ницца
Желтая карточка
А. Зохури
87'
79'
Замена
А. Бека-Бека
️️️️
Х. Будауи
79'
Замена
Ю. Аталь
️️️️
Ж. Лотомба
78'
Замена
Б. Буанани
️️️️
Г. Лаборд
78'
Замена
Б. Браими
️️️️
К. Тюрам
73'
Желтая карточка
П. Росарио
Замена
А. Талаль
️️️️
С. Бадоло
70'
64'
Желтая карточка
К. Тюрам
Желтая карточка
Р. Аканби
62'
Замена
Р. Аканби
️️️️
И. Атимвен
56'
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
А. Амрауи
Пас отдал
К. Тюрам
44'
Желтая карточка
Данте
Желтая карточка
П. Кпозо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
35
Максим Коваль
ВР
3
Патрик Кпозо
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
63
Армель Зохури
ПЗ
18
Мусса Куабу
ОП
88
Седрик Бадоло
АП
8
Мухамед Диоп
АП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
88
Аюб Амрауи
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Шериф
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
30
Данила Игнатов
ЦЗ
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
61
Рашид Аканби
ЛВ
12
Абдул Мумуни
ОП
8
Евгений Глига
АП
18
Никита Коваль
ПВ
14
Амин Талаль
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
26
Бадредин Буанани
ПВ
3-3-3-1
35
Коваль
24
Гарананга
15
Кики
6
Радельич
3
Кпозо
18
Куабу
63
Зохури
88
Бадоло
8
Диоп
80
Атимвен
15
Тапсоба
3-4-1-2
1
Шмейхель
20
Тодибо
4
Данте
88
Амрауи
55
Ндайшими
13
Росарио
19
Тюрам
3
Лотомба
6
Будауи
9
Моффи
9
Лаборд
80
Атимвен
61
Аканби
61
Аканби
80
Атимвен
88
Бадоло
14
Талаль
14
Талаль
88
Бадоло
3
Лотомба
20
Аталь
20
Аталь
3
Лотомба
6
Будауи
6
Бека-Бека
6
Бека-Бека
6
Будауи
19
Тюрам
7
Браими
7
Браими
19
Тюрам
9
Лаборд
26
Буанани
26
Буанани
9
Лаборд
Остались в запасе
Шериф
Ницца
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
30
Данила Игнатов
ЦЗ
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
12
Абдул Мумуни
ОП
8
Евгений Глига
АП
18
Никита Коваль
ПВ
Главный тренер
Виктор Михайлов
1
Марцин Булка
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
30
Данила Игнатов
ЦЗ
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
12
Абдул Мумуни
ОП
8
Евгений Глига
АП
18
Никита Коваль
ПВ
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Виктор Михайлов
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Шериф - Ницца
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Шериф
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