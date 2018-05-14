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    Израильский клуб «Бейтар» будет носить в своем названии имя Дональда Трампа

    Футбольный клуб «Бейтар», представляющий Иерусалим, объявил о смене названия, в котором теперь будет присутствовать фамилия действующего президента США Дональда Трампа. Сделано это в качестве благодарности за то, что Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.

    «70 лет Иерусалим ждал международного признания, пока президент США Дональд Трамп не признал наш город столицей Израиля. Он проявил этим мужество и настоящую любовь к израильскому народу и их столице.

    «Бейтар», один из самых известных символов города, благодарит президента США за оказанную поддержку. Теперь клуб будет носить название «Бейтар Трамп Иерусалим», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    Стоит отметить, что «Бейтар» является шестикратным чемпионом Израиля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2018 08:11
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 14 мая 2018, 12:40

      Мужество там проявляют палестинцы... Ежедневно и ежечасно погибая за свою землю. А сионисты, как обычно проявили свою подлость, коварство и лицемерие...
      Бей Трампов в Иерусалиме!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 14 мая 2018, 11:37

      А можно просто БейТрамп

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 14 мая 2018, 10:10

      Что за бред

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 14 мая 2018, 09:03

      тогда наша Томь должна носить имя "Томь Путин Томск")))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov > absent32 14 мая 2018, 11:36

      Не, не звучит. Город переименовать в Путинск.
      Томь (Путинск), Путин (Путинск) ну и т.д. Вариантов - вагон.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Manilov 14 мая 2018, 11:44

      ахахаха

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 14 мая 2018, 08:43

      прогиб засчитан! лизнули аж от пяток до спины! умеют ведь...

      7
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