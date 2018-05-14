Израильский клуб «Бейтар» будет носить в своем названии имя Дональда Трампа

Футбольный клуб «Бейтар», представляющий Иерусалим, объявил о смене названия, в котором теперь будет присутствовать фамилия действующего президента США Дональда Трампа. Сделано это в качестве благодарности за то, что Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.

«70 лет Иерусалим ждал международного признания, пока президент США Дональд Трамп не признал наш город столицей Израиля. Он проявил этим мужество и настоящую любовь к израильскому народу и их столице.

«Бейтар», один из самых известных символов города, благодарит президента США за оказанную поддержку. Теперь клуб будет носить название «Бейтар Трамп Иерусалим», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Стоит отметить, что «Бейтар» является шестикратным чемпионом Израиля.