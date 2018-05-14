Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Израильский клуб «Бейтар» будет носить в своем названии имя Дональда Трампа

Израильский клуб «Бейтар» будет носить в своем названии имя Дональда Трампа

14 мая 2018, 08:11
7

Футбольный клуб «Бейтар», представляющий Иерусалим, объявил о смене названия, в котором теперь будет присутствовать фамилия действующего президента США Дональда Трампа. Сделано это в качестве благодарности за то, что Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.

«70 лет Иерусалим ждал международного признания, пока президент США Дональд Трамп не признал наш город столицей Израиля. Он проявил этим мужество и настоящую любовь к израильскому народу и их столице.

«Бейтар», один из самых известных символов города, благодарит президента США за оказанную поддержку. Теперь клуб будет носить название «Бейтар Трамп Иерусалим», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Стоит отметить, что «Бейтар» является шестикратным чемпионом Израиля.

Источник: Бомбардир.ру
Европа Бейтар
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кошмарик
1526276586
прогиб засчитан! лизнули аж от пяток до спины! умеют ведь...
Ответить
absent32
1526277796
тогда наша Томь должна носить имя "Томь Путин Томск")))
Ответить
Axe111
1526281842
Что за бред
Ответить
Manilov
1526287026
А можно просто БейТрамп
Ответить
Тазит
1526290820
Мужество там проявляют палестинцы... Ежедневно и ежечасно погибая за свою землю. А сионисты, как обычно проявили свою подлость, коварство и лицемерие... Бей Трампов в Иерусалиме!
Ответить
Главные новости
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
21:36
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
2
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
20:49
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
20:37
33
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
5
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
Все новости
Все новости
Обзор матча «Рубин» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
20:37
1
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
20:37
33
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
20:21
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
5
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 19 августа 2026
19:44
Тренер «Крыльев» назвал положительным результатом проигрыш «Зениту» по пенальти
19:42
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
19:28
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
3
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
29
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
3
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Спартак»: 19 августа 2026
17:31
3
Радимов восхвалил «Спартак»
17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
4
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
6
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+