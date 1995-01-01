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    Бейтар - результаты

    Город Иерусалим
    Дивизион Израиль-Премьер-Лига
    Сайт http://www.bjerusalem.co.il/BJHome.aspx
    Турниры:
    Лига Европы (2020/2021)
    Квалификация, 1 раунд
    		27 августа, четверг 17:30 Теута 2:0 Бейтар
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