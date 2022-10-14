- 12 января
- 18:46 Бородин перешел из «Краснодара» в израильский «Бейтар»
- 7 января
- 11:47 Защитник «Краснодара» Бородин выбирает между двумя клубами 1
- 3 января
- 00:23 В «Бейтаре» отреагировали на слухи об интересе к защитнику «Краснодара» Бородину
- 2 января
- 17:58 Израильский клуб сделал предложение «Краснодару» о трансфере Бородина
- 14 октября 2022
- 13:59 Экс-спартаковец Гашкин рассказал о сорвавшемся переходе в израильский клуб из-за отсутствия штампа из военкомата 2
- 1 марта 2019
- 15:54 Фото Экс-нападающий ЦСКА Оланаре перешел из «Бейтара» в «Сычуань Лонгфор» 3
- 12 октября 2018
- 15:51 Фото Экс-нападающий ЦСКА Оланаре перешел в «Бейтар» 2
- 14 мая 2018
- 08:11 Израильский клуб «Бейтар» будет носить в своем названии имя Дональда Трампа 7
- 12 октября 2017
- 11:33 Бенаюн стал первым футболистом, сыгравшим за сборную Израиля 100 матчей 3
- 2 августа 2017
- 12:52 Шиндер может сменить «Амкар» на «Бейтар» 3
- 17 августа 2016
- 21:44 Лига Европы. Погба принес «Сент-Этьену» победу над «Бейтаром» 2
- 16 декабря 2015
- 07:54 Фанат «Бейтара» пытался пронести на трибуну гранату 2