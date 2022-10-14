Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Экс-спартаковец Гашкин рассказал о сорвавшемся переходе в израильский клуб из-за отсутствия штампа из военкомата

    Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Гашкин вспомнил историю о несостоявшемся трансфере в «Бейтар» в 1994 году.

    – После аренды в Тернополе я вернулся сперва в Москву. Карпин вроде как тогда уехал в Испанию. Начал сидеть на скамейке в надежде, что меня выпустят.

    Но появились еще новые футболисты, правого хава стал играть Олег Надуда. Так я продолжил находиться в запасе, и тут у меня появляется предложение от «Бейтара» из Иерусалима.

    – Расскажите подробнее, об этом же мало что известно.

    – Самое классное, что я туда не попал (смеется). В «Википедии» написано, что я там был, но меня не выпустили из Шереметьево. До Израиля я так и не долетел.

    Пограничники 31 августа не пустили, так как у меня не было штампа из военкомата, а я был военнообязанный. И с 1 сентября этот штамп отменили, вот такая судьба!

    Еще в 9 вечера мне нужен был штамп для перелета, а в час ночи уже нет... В итоге я не попадаю в команду, а «Бейтар» берет какого‑то югослава.

    • В итоге Гашкин перешел в одесский «Черноморец».
    • За пределами СНГ он так и не поиграл.

    Новости по теме
    Литвинов рассказал о настрое «Спартака» на дерби с ЦСКА
    «Спартак» планирует зимой усилить три позиции 6
    Орещук: «Федуну надо памятник поставить за работу в «Спартаке», а его поливают» 7
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11