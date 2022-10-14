Экс-спартаковец Гашкин рассказал о сорвавшемся переходе в израильский клуб из-за отсутствия штампа из военкомата

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Гашкин вспомнил историю о несостоявшемся трансфере в «Бейтар» в 1994 году.

– После аренды в Тернополе я вернулся сперва в Москву. Карпин вроде как тогда уехал в Испанию. Начал сидеть на скамейке в надежде, что меня выпустят.

Но появились еще новые футболисты, правого хава стал играть Олег Надуда. Так я продолжил находиться в запасе, и тут у меня появляется предложение от «Бейтара» из Иерусалима.

– Расскажите подробнее, об этом же мало что известно.

– Самое классное, что я туда не попал (смеется). В «Википедии» написано, что я там был, но меня не выпустили из Шереметьево. До Израиля я так и не долетел.

Пограничники 31 августа не пустили, так как у меня не было штампа из военкомата, а я был военнообязанный. И с 1 сентября этот штамп отменили, вот такая судьба!

Еще в 9 вечера мне нужен был штамп для перелета, а в час ночи уже нет... В итоге я не попадаю в команду, а «Бейтар» берет какого‑то югослава.