Бенаюн стал первым футболистом, сыгравшим за сборную Израиля 100 матчей

Полузащитник сборной Израиля Йосси Бенаюн стал первым футболистом этой страны, сыгравшим в составе национальной команды 100 матчей. Ему был вручен памятный приз перед домашним матчем квалификации чемпионата мира-2018 с Испанией (0:1).

Юбилейным для 37-летнего футболиста «Бейтара» стал матч 6 октября с Лихтенштейном (1:0), в котором он вышел на замену на 78-й минуте в игре.

Сейчас на счету Бенаюна 101 матч за Израиль, в которых он забил 24 гола. Среди действующих футболистов следующим в списке идет капитан сборной Таль Бен-Хаим, на счету которого 95 игр.