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    Бенаюн стал первым футболистом, сыгравшим за сборную Израиля 100 матчей

    Полузащитник сборной Израиля Йосси Бенаюн стал первым футболистом этой страны, сыгравшим в составе национальной команды 100 матчей. Ему был вручен памятный приз перед домашним матчем квалификации чемпионата мира-2018 с Испанией (0:1).

    Юбилейным для 37-летнего футболиста «Бейтара» стал матч 6 октября с Лихтенштейном (1:0), в котором он вышел на замену на 78-й минуте в игре.

    Сейчас на счету Бенаюна 101 матч за Израиль, в которых он забил 24 гола. Среди действующих футболистов следующим в списке идет капитан сборной Таль Бен-Хаим, на счету которого 95 игр.

    Источник: AS

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    12.10.2017 11:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 12 октября 2017, 14:06

      так вот для чего его против испанцев выпускали)

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 октября 2017, 12:03

      Помню его по Ливеру. Молодец!

      1
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 12 октября 2017, 11:59

      Поздравления ! Молодец !

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