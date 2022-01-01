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Бейтар
Состав
€ 6 млн
Бейтар - состав команды
Иерусалим
Сайт:
http://www.bjerusalem.co.il/BJHome.aspx
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
44
Гадрани Лука
Защ
29
€ 1.2 млн
20
Дахан Ори
Защ
26
€ 0.3 млн
91
Nevo Shedo
Защ
-
16
Yarden Cohen
Защ
-
14
Roey Elimelech
Защ
-
30
Йосефи Томер
Пол
27
€ 0.4 млн
11
Timothy Muzie
Пол
-
40
Boris Enow
Пол
-
8
Yarin Levi
Пол
-
8
Ziv Ben Shimol
Пол
-
42
Aílson Tavares
Пол
-
7
Шуа Ярден
Нап
27
€ 2 млн
77
Атцили Омер
Нап
33
€ 1.2 млн
19
Вайссман Шон
Нап
30
€ 0.75 млн
13
Энса Юджен
Нап
31
€ 0.55 млн
2
N. Antwi
Нап
-
5
Gil Cohen
Нап
-
55
Miguel Silva
Нап
-
9
Johnbosco Samuel Kalu
Нап
-
Всего игроков: 19, из них вратарей: 0, защитников: 5, полузащитников: 6, нападающих: 8
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