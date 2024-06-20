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    • «Крылья Советов» заинтересованы в подписании лучшего ассистента чемпионата Израиля

    «Крылья Советов» заинтересованы в подписании лучшего ассистента чемпионата Израиля

    Израильский полузащитник «Бейтара» Ярден Шуа может перейти в «Крылья Советов».

    По сведениям СМИ, «Крылья Советов» заинтересованы в услугах 25-летнего израильтянина Ярдена Шуа.

    • «Крылья Советов» по итогам минувшего розыгрыша РПЛ заработали 41 очко. Этот результат позволил самарскому коллективу финишировать на 9-й строчке.
    • Ярден Шуа поучаствовал в 25 поединках в рамках чемпионата Израиля. Футболист сумел забить 9 голов и оформить 7 ассистов. Это лучший результат в лиге. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает израильтянина 1,5 млн. евро.

    Источник: Sport5.co.il

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