«Крылья Советов» заинтересованы в подписании лучшего ассистента чемпионата Израиля

Израильский полузащитник «Бейтара» Ярден Шуа может перейти в «Крылья Советов».
По сведениям СМИ, «Крылья Советов» заинтересованы в услугах 25-летнего израильтянина Ярдена Шуа.
- «Крылья Советов» по итогам минувшего розыгрыша РПЛ заработали 41 очко. Этот результат позволил самарскому коллективу финишировать на 9-й строчке.
- Ярден Шуа поучаствовал в 25 поединках в рамках чемпионата Израиля. Футболист сумел забить 9 голов и оформить 7 ассистов. Это лучший результат в лиге. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает израильтянина 1,5 млн. евро.