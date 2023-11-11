Российский футболист задумался об уходе из «Бейтара»: «Ожидалось, что в Израиле все закончится быстро, но в реальности все затянулось»

Левый защитник «Бейтара» Григорий Морозов сомневается, что продолжит выступать за израильский клуб.

– Было решение вернуться к тренировкам с 8 числа. Я пока не нахожусь в Израиле. Чтобы туда вернуться, мне нужно еще некоторое время для принятия взвешенного решения.

– Решения – возвращаться или нет?

– Пока оцениваю решение, которое будет для меня благоприятным. Нахожусь в раздумьях. Ситуация серьезная.

Ожидалось, что все закончится быстро, но в реальности все затянулось.

– Не исключаете, что покинете команду?

– Буду думать.

– Юридически это возможно без санкций? Все-таки ситуация форс-мажорная.

– Да, ситуация форс-мажорная. Поэтому есть нюансы, о которых рано говорить. Но я выполняю все свои обязательства.

Сейчас веду переговоры с руководством клуба, посмотрим, о чем договоримся.