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    • Российский футболист задумался об уходе из «Бейтара»: «Ожидалось, что в Израиле все закончится быстро, но в реальности все затянулось»

    Российский футболист задумался об уходе из «Бейтара»: «Ожидалось, что в Израиле все закончится быстро, но в реальности все затянулось»

    Левый защитник «Бейтара» Григорий Морозов сомневается, что продолжит выступать за израильский клуб.

    – Было решение вернуться к тренировкам с 8 числа. Я пока не нахожусь в Израиле. Чтобы туда вернуться, мне нужно еще некоторое время для принятия взвешенного решения.

    – Решения – возвращаться или нет?

    – Пока оцениваю решение, которое будет для меня благоприятным. Нахожусь в раздумьях. Ситуация серьезная.

    Ожидалось, что все закончится быстро, но в реальности все затянулось.

    – Не исключаете, что покинете команду?

    – Буду думать.

    – Юридически это возможно без санкций? Все-таки ситуация форс-мажорная.

    – Да, ситуация форс-мажорная. Поэтому есть нюансы, о которых рано говорить. Но я выполняю все свои обязательства.

    Сейчас веду переговоры с руководством клуба, посмотрим, о чем договоримся.

    • 29-летний Морозов в Израиле с января 2023 года.
    • Его контракт с «Бейтаром» действует до лета 2026-го.
    • В России защитник наиболее известен по выступлениям за «Динамо» (119 матчей).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.11.2023 09:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7168

      Давид59 11 ноября, 12:21

      Ожидалось, что все закончится быстро, но в реальности все затянулось. Что-то подобное я где-то слышал

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