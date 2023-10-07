Российский футболист рассказал об обстановке в Израиле

Мужики, что ставят на спорт. Я тут поверил в псевдо 99% прохода от телега-каналов и пабликов в вк. Ничего там не заходит. Вернулся на старый сервис. 10 лет им. Ищите их в любом поиске: «серебряный прогноз». Сайт. До победы прогнозы дают. Сегодня играют КФ Х1000!
Защитник «Бейтара» Григорий Морозов прокомментировал военную ситуацию в Израиле.
«Обстановка в Израиле? Вы же сами видите новости... Сегодня отменили игру, которая должна была быть вечером. Мы находимся дома и выполняем все требования», – сказал Морозов.
- Утром Израиль атаковало исламистское движение «Хамас».
- Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху констатировал начало войны.
- 29-летний Морозов в «Бейтаре» с января 2023-го.