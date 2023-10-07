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    Российский футболист рассказал об обстановке в Израиле

    Защитник «Бейтара» Григорий Морозов прокомментировал военную ситуацию в Израиле.

    «Обстановка в Израиле? Вы же сами видите новости... Сегодня отменили игру, которая должна была быть вечером. Мы находимся дома и выполняем все требования», – сказал Морозов.

    • Утром Израиль атаковало исламистское движение «Хамас».
    • Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху констатировал начало войны.
    • 29-летний Морозов в «Бейтаре» с января 2023-го.

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    Источник: Sport24

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    07.10.2023 16:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Денис-Латышев-vkontakte 10 часов назад

      Мужики, что ставят на спорт. Я тут поверил в псевдо 99% прохода от телега-каналов и пабликов в вк. Ничего там не заходит. Вернулся на старый сервис. 10 лет им. Ищите их в любом поиске: «серебряный прогноз». Сайт. До победы прогнозы дают. Сегодня играют КФ Х1000!

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      Рейтинг: +9343

      vladik12 10 часов назад

      Предположу, что обстановка не оч.

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