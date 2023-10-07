Российский футболист рассказал об обстановке в Израиле

Защитник «Бейтара» Григорий Морозов прокомментировал военную ситуацию в Израиле.

«Обстановка в Израиле? Вы же сами видите новости... Сегодня отменили игру, которая должна была быть вечером. Мы находимся дома и выполняем все требования», – сказал Морозов.