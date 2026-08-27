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  • «Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

27 августа, 20:00
Аустрия
27.08.2026, четверг, 21:30
Лига конференций, 4 раунд
0 : 0
Завершен
Брага
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Самуэль Радлингер
ВР
17
Тхэ-Сок Ли
ЛЗ
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
22
Флориан Вустингер
ЦП
20
Julian Hettwer
ЦП
16
Lee Kang-Hee
ЦП
30
Манфред Фишер
(К) АП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Келвин Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
Брага
31
Бернардо Фонтес
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
50
Diego Rodrigues
ЦП
8
Жоао Моутинью
(К) ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
9
Фран Наварро
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
13
Lukas Wedl
ВР
32
Kenan Jusic
ВР
44
Valentin Toifl
ЦЗ
21
Маттео Шаблас
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
6
Philipp Maybach
ЦП
74
Hasan Deshishku
ЦП
7
Vasilije Markovic
ЦП
40
Daniel Nnodim
ЦП
47
Kante Abdoulaye
ЦФ
10
S. Saljic
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
78
Joao Carvalho
ВР
7
Diogo Travassos
ЦЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
77
Габри Мартинес
ЛВ
20
Марио Доржель
ЦП
90
Luisinho
ЦП
87
João Trovisco
ЦП
17
Йован Милошевич
ЦФ
3-4-1-2
1
Радлингер
17
Ли
15
Драгович
46
Хандль
26
Ранфтль
20
16
22
Вустингер
30
Фишер
14
Боатенг
19
Эггештайн
3-1-3-3
31
Фонтес
2
Гомес
44
Байрами
14
Лагербилке
6
Карвальо
50
8
Моутинью
34
Тикназ
11
Силва
10
Виктор
9
Наварро
19
Эггештайн
37
Вельс
37
Вельс
19
Эггештайн
14
Боатенг
7
7
14
Боатенг
26
Ранфтль
40
40
26
Ранфтль
20
10
10
20
9
Наварро
7
7
9
Наварро
50
20
Доржель
20
Доржель
50
10
Виктор
17
Милошевич
17
Милошевич
10
Виктор
11
Силва
77
Мартинес
77
Мартинес
11
Силва
Остались в запасе
Аустрия
Брага
99
Мирко Кос
ВР
13
Lukas Wedl
ВР
32
Kenan Jusic
ВР
44
Valentin Toifl
ЦЗ
21
Маттео Шаблас
ЦЗ
6
Philipp Maybach
ЦП
74
Hasan Deshishku
ЦП
47
Kante Abdoulaye
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
12
Тиагу Са
ВР
78
Joao Carvalho
ВР
23
Jonatás Noro
ЦЗ
90
Luisinho
ЦП
22
Серхио Барсия
ЦЗ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
87
João Trovisco
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
13
Lukas Wedl
ВР
32
Kenan Jusic
ВР
44
Valentin Toifl
ЦЗ
21
Маттео Шаблас
ЦЗ
6
Philipp Maybach
ЦП
74
Hasan Deshishku
ЦП
47
Kante Abdoulaye
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
78
Joao Carvalho
ВР
23
Jonatás Noro
ЦЗ
90
Luisinho
ЦП
22
Серхио Барсия
ЦЗ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
87
João Trovisco
ЦП
Главный тренер
Стефан Хельм
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Аустрия - Брага
3
2
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
17
17
Количество передач
476
475
Сейвы
4
1
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Аустрия» против «Браги», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аустрия»«Брага»

«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Брага Аустрия
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