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«Аустрия» – «Спаэри»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.72

23 июля 2025 9:51
Аустрия - Спаери
24 июл. 2025, четверг 21:30 | Лига конференций, 2 раунд
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1.72
Тотал меньше 2.5 голов
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24 июля на стадионе «Франц Хорр» в Вене состоится матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций, где австрийская «Аустрия» примет грузинский клуб «Спаэри». Обе команды демонстрируют стабильные результаты на внутренней арене, но выход в еврокубки станет для них серьeзным испытанием. Матч обещает быть тактически напряжeнным, с явным акцентом на игру в защите.

«Аустрия»

Венцы подходят к матчу в хорошей форме. За последние пять игр команда забила 11 мячей, показав среднюю результативность 2.2 гола за игру. Особенно впечатлила победа над «Парндорфом» со счeтом 6:0, но стоит учитывать уровень соперника. При этом «Аустрия» регулярно допускает ошибки в обороне – пропускает в среднем один мяч за матч.Сила команды – это быстрый переход в атаку и работающий фланговый футбол. Несмотря на поражение от «Герты» в последнем товарищеском матче, команда демонстрирует агрессивную и цельную игру, особенно на домашнем стадионе.

«Спаэри»

Клуб из Грузии – это дисциплинированная и прагматичная команда. В последних пяти матчах «Спаэри» забил лишь 4 мяча, однако оборона демонстрирует почти безупречную игру – всего 1 пропущенный гол за 5 встреч. Средняя результативность соперников против «Спаэри» – всего 0.2 мяча за матч.Команда делает ставку на структурированную оборону и контроль мяча в центре поля. Не проигрывает в 17 из 19 последних матчей и играет в крайне прагматичном стиле – сухие ничьи и минимальные победы стали визитной карточкой коллектива.

Факты о командах

«Аустрия»

  • 11 голов в последних 5 матчах
  • Пропущено в среднем 1.00 гола за игру
  • Победы в 3 из 5 последних матчей
  • 6:0 против «Парндорфа» – самый результативный матч в отрезке

«Спаэри»

  • 0.80 забитых мяча в среднем за 5 последних матчей
  • Пропускает в среднем 0.20 гола за игру
  • Не проигрывает в 17 из 19 последних матчей
  • 3 сухих матча подряд

Прогноз на матч «Аустрия» – «Спаэри»

Венская «Аустрия» обладает явным преимуществом в атакующем потенциале, но против команды с такой оборонительной дисциплиной, как у «Спаэри», ей будет непросто. Грузинский клуб умеет «гасить» темп и играть строго на результат. Учитывая контраст стилей и статистику, матч может получиться закрытым, с ограниченным количеством опасных моментов. Наиболее вероятным выглядит умеренно результативный сценарий с минимальным перевесом в одну из сторон или даже ничьей. Фаворит – «Аустрия», но «Спаэри» в состоянии удержать интригу.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.72
  • Победа «Аустрии» в один мяч – коэффициент 3.20
  • Оба тайма тотал меньше 1.5 – коэффициент 2.15
  • Ничья в первом тайме – коэффициент 2.10

1.72
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Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Спаери Аустрия
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