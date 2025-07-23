24 июля на стадионе «Франц Хорр» в Вене состоится матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций, где австрийская «Аустрия» примет грузинский клуб «Спаэри». Обе команды демонстрируют стабильные результаты на внутренней арене, но выход в еврокубки станет для них серьeзным испытанием. Матч обещает быть тактически напряжeнным, с явным акцентом на игру в защите.

«Аустрия»

Венцы подходят к матчу в хорошей форме. За последние пять игр команда забила 11 мячей, показав среднюю результативность 2.2 гола за игру. Особенно впечатлила победа над «Парндорфом» со счeтом 6:0, но стоит учитывать уровень соперника. При этом «Аустрия» регулярно допускает ошибки в обороне – пропускает в среднем один мяч за матч.Сила команды – это быстрый переход в атаку и работающий фланговый футбол. Несмотря на поражение от «Герты» в последнем товарищеском матче, команда демонстрирует агрессивную и цельную игру, особенно на домашнем стадионе.

«Спаэри»

Клуб из Грузии – это дисциплинированная и прагматичная команда. В последних пяти матчах «Спаэри» забил лишь 4 мяча, однако оборона демонстрирует почти безупречную игру – всего 1 пропущенный гол за 5 встреч. Средняя результативность соперников против «Спаэри» – всего 0.2 мяча за матч.Команда делает ставку на структурированную оборону и контроль мяча в центре поля. Не проигрывает в 17 из 19 последних матчей и играет в крайне прагматичном стиле – сухие ничьи и минимальные победы стали визитной карточкой коллектива.

Факты о командах

«Аустрия»

11 голов в последних 5 матчах

Пропущено в среднем 1.00 гола за игру

Победы в 3 из 5 последних матчей

6:0 против «Парндорфа» – самый результативный матч в отрезке

«Спаэри»

0.80 забитых мяча в среднем за 5 последних матчей

Пропускает в среднем 0.20 гола за игру

Не проигрывает в 17 из 19 последних матчей

3 сухих матча подряд

Прогноз на матч «Аустрия» – «Спаэри»

Венская «Аустрия» обладает явным преимуществом в атакующем потенциале, но против команды с такой оборонительной дисциплиной, как у «Спаэри», ей будет непросто. Грузинский клуб умеет «гасить» темп и играть строго на результат. Учитывая контраст стилей и статистику, матч может получиться закрытым, с ограниченным количеством опасных моментов. Наиболее вероятным выглядит умеренно результативный сценарий с минимальным перевесом в одну из сторон или даже ничьей. Фаворит – «Аустрия», но «Спаэри» в состоянии удержать интригу.

Рекомендованные ставки: