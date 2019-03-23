Защитник «Зенита» Илья Скроботов прокомментировал результат товарищеского матча против «Аустрии» (0:3).

– Илья, как оцените опыт, полученный в этом матче?

— Не мне оценивать. Тренер скажет. Я вышел на поле показать, что умею. Получилось или не получилось — этого я сказать не могу. Скорее, не получалось. Я пытался выполнять указания тренера.

— Как вы думаете, такой результат — это недостаток мотивации в связи с тем, что матч товарищеский?

— Нет-нет, в каждом матче ты должен выходить и показывать свой уровень вне зависимости от статуса игры. Мотивация была на высоком уровне. Иначе никак.

— Как бы оценили соперника?

— Соперник очень хороший, никаких вопросов. «Аустрия» показала великолепный футбол.