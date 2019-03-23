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    Скроботов – после матча с «Аустрией»: «Мотивация была на высоком уровне. Иначе никак»

    Защитник «Зенита» Илья Скроботов прокомментировал результат товарищеского матча против «Аустрии» (0:3).

    – Илья, как оцените опыт, полученный в этом матче?

    — Не мне оценивать. Тренер скажет. Я вышел на поле показать, что умею. Получилось или не получилось — этого я сказать не могу. Скорее, не получалось. Я пытался выполнять указания тренера.

    — Как вы думаете, такой результат — это недостаток мотивации в связи с тем, что матч товарищеский?

    — Нет-нет, в каждом матче ты должен выходить и показывать свой уровень вне зависимости от статуса игры. Мотивация была на высоком уровне. Иначе никак.

    — Как бы оценили соперника?

    — Соперник очень хороший, никаких вопросов. «Аустрия» показала великолепный футбол.

    • «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ.
    • Следующий официальный матч пройдет 31 марта, это будет игра с «Оренбургом» в чемпионате России.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +525

      zenitforever2015 41 минуту назад

      Да уж..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +63441

      Рубик Докоян 57 минут назад

      Желание, мотивация может быть высокой, но если нет индивидуального мастерства и командной игры на таком же уровне, то и результат на лицо...

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