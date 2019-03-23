Да уж..
Защитник «Зенита» Илья Скроботов прокомментировал результат товарищеского матча против «Аустрии» (0:3).
– Илья, как оцените опыт, полученный в этом матче?
— Не мне оценивать. Тренер скажет. Я вышел на поле показать, что умею. Получилось или не получилось — этого я сказать не могу. Скорее, не получалось. Я пытался выполнять указания тренера.
— Как вы думаете, такой результат — это недостаток мотивации в связи с тем, что матч товарищеский?
— Нет-нет, в каждом матче ты должен выходить и показывать свой уровень вне зависимости от статуса игры. Мотивация была на высоком уровне. Иначе никак.
— Как бы оценили соперника?
— Соперник очень хороший, никаких вопросов. «Аустрия» показала великолепный футбол.
- «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ.
- Следующий официальный матч пройдет 31 марта, это будет игра с «Оренбургом» в чемпионате России.