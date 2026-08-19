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«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

19 августа 2026 11:33
Брага - Аустрия
20 авг. 2026, четверг 22:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Браги» с форой (-1.5)
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Матч плей-офф Лиги Конференций между португальской «Брагой» и австрийской «Аустрией» пройдет 20 августа 2026 года в Браге на «Стадионе Мунисипал де Брага». Хозяева подходят к игре в отличной форме: они не проигрывают в одиннадцати последних официальных матчах и забивают в двадцати двух из двадцати четырех последних встреч. Гости, напротив, демонстрируют нестабильность, хотя и имеют неплохую статистику выездных матчей в Лиге Конференций. Сумеет ли «Аустрия» прервать впечатляющую серию португальцев на их поле, или «Брага» без труда подтвердит статус фаворита и сделает весомую заявку на выход в групповой этап?

Кто победит в матче

«Брага» выглядит явным фаворитом благодаря своей надежной игре в обороне и стабильной атаке. В пяти последних матчах португальцы пропускают в среднем всего 0,40 гола за игру – это лучший показатель среди всех участников этой стадии. При этом атака приносит 1,60 мяча в среднем, а общая серия без поражений достигла одиннадцати игр. В рамках квалификации «Брага» уже прошла два раунда: сыграла вничью 0:0 с «Динамо Минск» на выезде и уверенно победила дома (1:0), а затем разгромила «Железничар Панчево» со счетом 4:0 дома и 1:0 на выезде. Надежность обороны, подкрепленная длинной серией без поражений, делает хозяев крайне неудобным соперником для любого гостя.

«Аустрия» подходит к матчу с более скромными показателями. В пяти последних играх австрийцы забивают в среднем 1,00 гола и пропускают 1,60, что свидетельствует о проблемах в защите. Команда пропускает в пяти из семи последних встреч, а в чемпионате Австрии недавно уступила ЛАСКу (0:2) и «Вольфсбергу» (0:3). В еврокубках «Аустрия» прошла «Бейтар» лишь в серии пенальти (после ничьей 2:2 в основное время и победы 4:2 по пенальти), а в гостях у них есть победа над «Хартбергом» (2:0) и поражение от «Вольфсберга» (0:3). Несмотря на то что в гостевых матчах Лиги Конференций команда не проигрывает в семи из девяти последних игр, текущая форма и качество обороны вызывают серьезные опасения перед встречей с такой организованной «Брагой».

Итоговый вывод: «Брага» значительно превосходит соперника по всем ключевым параметрам – оборона надежна, атака стабильна, а длительная беспроигрышная серия говорит о высоком уровне уверенности. «Аустрия» нестабильна и слишком много пропускает, чтобы рассчитывать на положительный результат в Португалии. Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев.

Форма и история личных встреч

Ранее «Брага» и «Аустрия» не встречались в официальных турнирах, поэтому прогноз строится исключительно на текущем состоянии команд. «Брага» не проигрывает одиннадцать матчей подряд и пропускает менее одного гола в среднем за последние пять игр, тогда как «Аустрия» проиграла два из трех последних выездных матчей и пропускает почти два мяча за игру. Это делает португальский клуб безоговорочным фаворитом, а шансы гостей на положительный исход выглядят минимальными.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 0 (0%)
2
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Брага
2 : 0
20.08.2026
Аустрия
Лига конференций, 4 раунд
Аустрия
0 : 0
27.08.2026
Брага
Лига конференций, 4 раунд
Брага
2 : 0
20.08.2026
Аустрия

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
31
Бернардо Фонтес
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
34
Эге Тикназ
ЦП
8
Жоао Моутинью
(К) ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
11
Габриэл Силва
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Аустрия
1
Самуэль Радлингер
ВР
17
Тхэ-Сок Ли
ЛЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
20
Julian Hettwer
ЦП
7
Vasilije Markovic
ЦП
6
Philipp Maybach
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
30
Манфред Фишер
(К) АП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
Брага
78
Joao Carvalho
ВР
12
Тиагу Са
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
7
Diogo Travassos
ЦЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
77
Габри Мартинес
ЛВ
50
Diego Rodrigues
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
90
Luisinho
ЦП
87
João Trovisco
ЦП
Аустрия
13
Lukas Wedl
ВР
99
Мирко Кос
ВР
4
Jonas Feddersen
ЦЗ
21
Маттео Шаблас
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
16
Lee Kang-Hee
ЦП
74
Hasan Deshishku
ЦП
22
Флориан Вустингер
ЦП
40
Daniel Nnodim
ЦП
47
Kante Abdoulaye
ЦФ
14
Келвин Боатенг
ЦФ
10
S. Saljic
ЦФ
3-1-3-3
31
Фонтес
14
Лагербилке
44
Байрами
2
Гомес
6
Карвальо
34
Тикназ
8
Моутинью
23
Хусейнбашич
9
Наварро
10
Виктор
11
Силва
4-4-1-1
1
Радлингер
3
15
Драгович
46
Хандль
17
Ли
7
6
26
Ранфтль
20
30
Фишер
19
Эггештайн
9
Наварро
50
50
9
Наварро
34
Тикназ
20
Доржель
20
Доржель
34
Тикназ
11
Силва
77
Мартинес
77
Мартинес
11
Силва
10
Виктор
7
7
10
Виктор
6
Карвальо
22
Барсия
22
Барсия
6
Карвальо
7
21
Шаблас
21
Шаблас
7
6
22
Вустингер
22
Вустингер
6
46
Хандль
40
40
46
Хандль
19
Эггештайн
14
Боатенг
14
Боатенг
19
Эггештайн
20
10
10
20
Остались в запасе
Брага
Аустрия
78
Joao Carvalho
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
90
Luisinho
ЦП
23
Jonatás Noro
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
87
João Trovisco
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
13
Lukas Wedl
ВР
99
Мирко Кос
ВР
4
Jonas Feddersen
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
16
Lee Kang-Hee
ЦП
74
Hasan Deshishku
ЦП
47
Kante Abdoulaye
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
Остались в запасе
78
Joao Carvalho
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
90
Luisinho
ЦП
23
Jonatás Noro
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
87
João Trovisco
ЦП
Остались в запасе
13
Lukas Wedl
ВР
99
Мирко Кос
ВР
4
Jonas Feddersen
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
16
Lee Kang-Hee
ЦП
74
Hasan Deshishku
ЦП
47
Kante Abdoulaye
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Стефан Хельм

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Браги» с разницей как минимум в два мяча. Домашнее поле, надежная оборона и длительная серия без поражений говорят о том, что португальцы должны без особых проблем справиться с нестабильной «Аустрией». Рекомендуемая ставка – победа «Браги» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Брагой» и «Аустрией» состоится 20 августа 2026 года в Браге на «Стадионе Мунисипал де Брага» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Брага» – «Аустрия»: смотреть онлайн

1.85
Победа «Браги» с форой (-1.5)
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Автор: Мещеряков Денис
Лига конференций Аустрия Брага
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