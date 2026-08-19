Матч плей-офф Лиги Конференций между португальской «Брагой» и австрийской «Аустрией» пройдет 20 августа 2026 года в Браге на «Стадионе Мунисипал де Брага». Хозяева подходят к игре в отличной форме: они не проигрывают в одиннадцати последних официальных матчах и забивают в двадцати двух из двадцати четырех последних встреч. Гости, напротив, демонстрируют нестабильность, хотя и имеют неплохую статистику выездных матчей в Лиге Конференций. Сумеет ли «Аустрия» прервать впечатляющую серию португальцев на их поле, или «Брага» без труда подтвердит статус фаворита и сделает весомую заявку на выход в групповой этап?

Кто победит в матче

«Брага» выглядит явным фаворитом благодаря своей надежной игре в обороне и стабильной атаке. В пяти последних матчах португальцы пропускают в среднем всего 0,40 гола за игру – это лучший показатель среди всех участников этой стадии. При этом атака приносит 1,60 мяча в среднем, а общая серия без поражений достигла одиннадцати игр. В рамках квалификации «Брага» уже прошла два раунда: сыграла вничью 0:0 с «Динамо Минск» на выезде и уверенно победила дома (1:0), а затем разгромила «Железничар Панчево» со счетом 4:0 дома и 1:0 на выезде. Надежность обороны, подкрепленная длинной серией без поражений, делает хозяев крайне неудобным соперником для любого гостя.

«Аустрия» подходит к матчу с более скромными показателями. В пяти последних играх австрийцы забивают в среднем 1,00 гола и пропускают 1,60, что свидетельствует о проблемах в защите. Команда пропускает в пяти из семи последних встреч, а в чемпионате Австрии недавно уступила ЛАСКу (0:2) и «Вольфсбергу» (0:3). В еврокубках «Аустрия» прошла «Бейтар» лишь в серии пенальти (после ничьей 2:2 в основное время и победы 4:2 по пенальти), а в гостях у них есть победа над «Хартбергом» (2:0) и поражение от «Вольфсберга» (0:3). Несмотря на то что в гостевых матчах Лиги Конференций команда не проигрывает в семи из девяти последних игр, текущая форма и качество обороны вызывают серьезные опасения перед встречей с такой организованной «Брагой».

Итоговый вывод: «Брага» значительно превосходит соперника по всем ключевым параметрам – оборона надежна, атака стабильна, а длительная беспроигрышная серия говорит о высоком уровне уверенности. «Аустрия» нестабильна и слишком много пропускает, чтобы рассчитывать на положительный результат в Португалии. Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев.

Форма и история личных встреч

Ранее «Брага» и «Аустрия» не встречались в официальных турнирах, поэтому прогноз строится исключительно на текущем состоянии команд. «Брага» не проигрывает одиннадцать матчей подряд и пропускает менее одного гола в среднем за последние пять игр, тогда как «Аустрия» проиграла два из трех последних выездных матчей и пропускает почти два мяча за игру. Это делает португальский клуб безоговорочным фаворитом, а шансы гостей на положительный исход выглядят минимальными.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 1 (50%) Побед - 0 (0%) 2 Забитых мячей 0 1 В среднем за матч 0 2:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига конференций, 4 раунд Брага 2 : 0 Аустрия Лига конференций, 4 раунд Аустрия 0 : 0 Брага Лига конференций, 4 раунд Брага 2 : 0 Аустрия

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Браги» с разницей как минимум в два мяча. Домашнее поле, надежная оборона и длительная серия без поражений говорят о том, что португальцы должны без особых проблем справиться с нестабильной «Аустрией». Рекомендуемая ставка – победа «Браги» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Брагой» и «Аустрией» состоится 20 августа 2026 года в Браге на «Стадионе Мунисипал де Брага» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.