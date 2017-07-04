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    Товарищеский матч. «Зенит» одержал волевую победу над «Аустрией», «Динамо» забило шесть голов в ворота чемпиона Албании

    В товарищеском матче на сборе в Австрии «Зенит» одержал волевую победу над «Аустрией» – 2:1. Авторами голов в составе петербургского клуба стали Жулиано и Юрий Жирков.

    В другой встрече московское «Динамо» шесть раз поразило ворота действующего чемпиона Албании «Кукеса» – 6:0.

    Товарищеские матч

    Аустрия (Австрия) – Зенит (Россия) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Филипович, 28; 1:1 – Жулиано, 54; 1:2 – Жирков, 74.

    Динамо (Россия) – Кукес (Албания) – 6:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бечирай, 1; 2:0 – Сапета, 8; 3:0 – Луценко, 67; 4:0 – Темников, 73; 5:0 – Кузьмин, 80; 6:0 – Темников, 84.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2017 20:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 июля 2017, 21:23

      А где же забивалы Зенита?.... Опять Юра по-стариковски за всех отдувается...
      А Динамо раздухарилось, поймали голевой победный тонус.... Не растерять до чемпионата....

      2
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      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > insider_retro 4 июля 2017, 21:27

      пищевику отгрузят и сойдет

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