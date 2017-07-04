Товарищеский матч. «Зенит» одержал волевую победу над «Аустрией», «Динамо» забило шесть голов в ворота чемпиона Албании

В товарищеском матче на сборе в Австрии «Зенит» одержал волевую победу над «Аустрией» – 2:1. Авторами голов в составе петербургского клуба стали Жулиано и Юрий Жирков.

В другой встрече московское «Динамо» шесть раз поразило ворота действующего чемпиона Албании «Кукеса» – 6:0.

Товарищеские матч

Аустрия (Австрия) – Зенит (Россия) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Филипович, 28; 1:1 – Жулиано, 54; 1:2 – Жирков, 74.

Динамо (Россия) – Кукес (Албания) – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бечирай, 1; 2:0 – Сапета, 8; 3:0 – Луценко, 67; 4:0 – Темников, 73; 5:0 – Кузьмин, 80; 6:0 – Темников, 84.