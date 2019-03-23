Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал результат товарищеского матча против «Аустрии» (0:3).

— Сегодня собрался полный стадион, но в конце болельщики свистели. Что вы чувствовали в этот момент?

— Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре.

— Недостаточно настроились?

— Не знаю, почему так произошло. Настраивались так же, как на все предыдущие товарищеские игры, которые провели на «Газпром Арене».

— Может ли быть какая-либо польза от матча, завершившегося с таким счетом?

— Думаю, этот матч даст пищу для размышлений тренерскому штабу. Сегодня играли те, кому не хватало игровой практики.

— Что лично вам дал сыгранный тайм?

— Всегда приятно играть при своих болельщиках. Тем более когда их так много. Даже в товарищеских матчах.

— Во втором тайме вас сменил Алексей Городовой. Как оцените его игру?

— Он хорошо вошел, несколько раз выручил команду.