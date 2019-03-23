Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал результат товарищеского матча против «Аустрии» (0:3).

    — Сегодня собрался полный стадион, но в конце болельщики свистели. Что вы чувствовали в этот момент?

    — Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре.

    — Недостаточно настроились?

    — Не знаю, почему так произошло. Настраивались так же, как на все предыдущие товарищеские игры, которые провели на «Газпром Арене».

    — Может ли быть какая-либо польза от матча, завершившегося с таким счетом?

    — Думаю, этот матч даст пищу для размышлений тренерскому штабу. Сегодня играли те, кому не хватало игровой практики.

    — Что лично вам дал сыгранный тайм?

    — Всегда приятно играть при своих болельщиках. Тем более когда их так много. Даже в товарищеских матчах.

    — Во втором тайме вас сменил Алексей Городовой. Как оцените его игру?

    — Он хорошо вошел, несколько раз выручил команду.

    • «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ.
    • Следующий официальный матч пройдет 31 марта, это будет игра с «Оренбургом» в чемпионате России.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.03.2019 23:38
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9898

      bset 27 минут назад

      Болельщики красавцы. Освистали после товарищеского матча, который абсолютно ничего не значит. Думаю, уверенности это ближайшему запасу не прибавит.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77068
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru