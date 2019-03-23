Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре»

Болельщики красавцы. Освистали после товарищеского матча, который абсолютно ничего не значит. Думаю, уверенности это ближайшему запасу не прибавит.
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал результат товарищеского матча против «Аустрии» (0:3).
— Сегодня собрался полный стадион, но в конце болельщики свистели. Что вы чувствовали в этот момент?
— Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре.
— Недостаточно настроились?
— Не знаю, почему так произошло. Настраивались так же, как на все предыдущие товарищеские игры, которые провели на «Газпром Арене».
— Может ли быть какая-либо польза от матча, завершившегося с таким счетом?
— Думаю, этот матч даст пищу для размышлений тренерскому штабу. Сегодня играли те, кому не хватало игровой практики.
— Что лично вам дал сыгранный тайм?
— Всегда приятно играть при своих болельщиках. Тем более когда их так много. Даже в товарищеских матчах.
— Во втором тайме вас сменил Алексей Городовой. Как оцените его игру?
— Он хорошо вошел, несколько раз выручил команду.
- «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ.
- Следующий официальный матч пройдет 31 марта, это будет игра с «Оренбургом» в чемпионате России.