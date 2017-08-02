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    Вукоевич: «Из-за травмированного колена на прежнем уровне играть стало сложно»

    Бывший полузащитник киевского «Динамо» Огнен Вукоевич рассказал о причинах завершения своей карьеры. Сейчас он занимает в украинском клубе пост менеджера по Балканскому региону, Восточной и Центральной Европе.

    «У меня были проблемы с коленом, и на прежнем уровне играть стало сложно. А понижать планку после стольких лет в Лиге чемпионов с киевским клубом, после чемпионатов мира и Европы со сборной Хорватии мне, конечно, не хотелось. Точку поставил вовремя – и благодаря президенту «Динамо» Суркису получил шанс продолжить спортивную жизнь в новом качестве.

    Работа ответственная, но я готов учиться, перенимать опыт. Во время сборов полезными оказались беседы с Хацкевичем, с его ассистентами Лужным и Шацких. Знаком я с ними давно: Олег Романович был в тренерском штабе, когда я играл, а с Максимом теперь уже Александровичем – мы вместе выходили на поле», – сказал Вукоевич.

    Отметим, что последней командой хорвата в футбольной карьере была венская «Аустрия», которую он покинул в 2016 году.

    Источник: «Спорт-Экспресс» (Украина)

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    02.08.2017 06:09
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