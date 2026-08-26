Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между венской «Аустрией» и португальской «Брагой» пройдет 27 августа 2026 года в Вене на стадионе «Франц Хорр». Первая встреча в Португалии завершилась уверенной победой хозяев со счeтом 2:0, и теперь австрийскому клубу предстоит отыгрывать два мяча перед своими болельщиками. «Брага» подходит к ответной игре на фоне впечатляющей двенадцатиматчевой беспроигрышной серии, а еe оборона в последнее время выглядит неприступной – в среднем 0,40 пропущенного мяча за игру. «Аустрия», напротив, испытывает проблемы в защите и пропускает в шести из восьми последних матчей. Сможет ли хозяева преподнести сенсацию и отыграть два мяча, или португальский клуб подтвердит свой статус фаворита и выйдет в групповой этап?

Кто победит в матче

«Аустрия» постарается использовать поддержку родных трибун и свою атакующую стабильность, чтобы попытаться отыграть дефицит в два мяча. Австрийский клуб забивает в среднем 1,00 гола за последние пять матчей, что не позволяет ему рассчитывать на обилие голов, однако в домашних стенах команда обычно действует смелее. В первом матче «Аустрия» не сумела забить «Браге» на выезде и пропустила два мяча, что создаeт серьeзное психологическое давление. Оборона хозяев действует нестабильно: в среднем 1,40 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в шести из восьми последних матчей. В чемпионате Австрии «Аустрия» уступила ЛАСКу (0:2) и обыграла «Хартберг» (2:0), но в еврокубках еe защита не выдерживает давления более организованных соперников. Чтобы пройти дальше, австрийцам необходимо забивать минимум два мяча и не пропускать – задача крайне сложная против столь надeжной обороны.

«Брага» подходит к ответной игре с комфортным преимуществом и феноменальной формой. Португальский клуб не проигрывает в двенадцати последних матчах, а его оборона действует образцово – в среднем 0,40 пропущенного мяча за последние пять игр, при этом команда не пропускает в пяти из семи последних встреч. В атаке «Брага» стабильна: она забивает в двадцати трeх из двадцати пяти последних матчей, в среднем принося 1,80 гола за игру. В первом матче португальцы уверенно переиграли «Аустрию» со счeтом 2:0, полностью контролируя ход игры. В чемпионате Португалии они сыграли вничью с «Морейренсе» (2:2), а в квалификации Лиги Конференций уверенно прошли «Динамо Минск» (0:0, 1:0) и «Железничар Панчево» (4:0, 1:0). Гостям достаточно не проиграть с разницей в три мяча, чтобы выйти в групповой этап, и их надeжная оборона делает эту задачу вполне выполнимой.

Итоговый вывод: «Брага» является безоговорочным фаворитом благодаря преимуществу после первого матча, образцовой обороне и стабильной атаке. «Аустрия» способна забить, но еe защита слишком уязвима, чтобы рассчитывать на чудо. Наиболее вероятный исход – победа гостей с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Брага» одержала победу со счeтом 2:0 на своeм поле. Текущая форма «Браги» – двенадцать матчей без поражений и надeжная оборона, тогда как «Аустрия» регулярно пропускает и не показывает стабильности. Разница в классе и преимущество после первой игры делают победу гостей наиболее вероятным сценарием, несмотря на домашний фактор.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 1 (50%) Побед - 1 (50%) 0 Забитых мячей 2 0 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч Лига конференций, 4 раунд Брага 2 : 0 Аустрия Лига конференций, 4 раунд Аустрия 0 : 0 Брага Лига конференций, 4 раунд Брага 2 : 0 Аустрия

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Браги» с разницей как минимум в один мяч. Двенадцатиматчевая беспроигрышная серия португальского клуба, его надeжная оборона и слабая защита хозяев, которые пропускают в шести из восьми последних матчей, не оставляют сомнений в исходе. «Аустрия» может попытаться забить, но еe оборона вряд ли позволит ей избежать поражения. Рекомендуемая ставка – победа «Браги» с коэффициентом 2,00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Аустрией» и «Брагой» состоится 27 августа 2026 года в Вене на стадионе «Франц Хорр» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.