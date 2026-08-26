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«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

26 августа 2026 10:59
Аустрия - Брага
27 авг. 2026, четверг 21:30 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.00
победа «Браги»
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Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между венской «Аустрией» и португальской «Брагой» пройдет 27 августа 2026 года в Вене на стадионе «Франц Хорр». Первая встреча в Португалии завершилась уверенной победой хозяев со счeтом 2:0, и теперь австрийскому клубу предстоит отыгрывать два мяча перед своими болельщиками. «Брага» подходит к ответной игре на фоне впечатляющей двенадцатиматчевой беспроигрышной серии, а еe оборона в последнее время выглядит неприступной – в среднем 0,40 пропущенного мяча за игру. «Аустрия», напротив, испытывает проблемы в защите и пропускает в шести из восьми последних матчей. Сможет ли хозяева преподнести сенсацию и отыграть два мяча, или португальский клуб подтвердит свой статус фаворита и выйдет в групповой этап?

Кто победит в матче

«Аустрия» постарается использовать поддержку родных трибун и свою атакующую стабильность, чтобы попытаться отыграть дефицит в два мяча. Австрийский клуб забивает в среднем 1,00 гола за последние пять матчей, что не позволяет ему рассчитывать на обилие голов, однако в домашних стенах команда обычно действует смелее. В первом матче «Аустрия» не сумела забить «Браге» на выезде и пропустила два мяча, что создаeт серьeзное психологическое давление. Оборона хозяев действует нестабильно: в среднем 1,40 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в шести из восьми последних матчей. В чемпионате Австрии «Аустрия» уступила ЛАСКу (0:2) и обыграла «Хартберг» (2:0), но в еврокубках еe защита не выдерживает давления более организованных соперников. Чтобы пройти дальше, австрийцам необходимо забивать минимум два мяча и не пропускать – задача крайне сложная против столь надeжной обороны.

«Брага» подходит к ответной игре с комфортным преимуществом и феноменальной формой. Португальский клуб не проигрывает в двенадцати последних матчах, а его оборона действует образцово – в среднем 0,40 пропущенного мяча за последние пять игр, при этом команда не пропускает в пяти из семи последних встреч. В атаке «Брага» стабильна: она забивает в двадцати трeх из двадцати пяти последних матчей, в среднем принося 1,80 гола за игру. В первом матче португальцы уверенно переиграли «Аустрию» со счeтом 2:0, полностью контролируя ход игры. В чемпионате Португалии они сыграли вничью с «Морейренсе» (2:2), а в квалификации Лиги Конференций уверенно прошли «Динамо Минск» (0:0, 1:0) и «Железничар Панчево» (4:0, 1:0). Гостям достаточно не проиграть с разницей в три мяча, чтобы выйти в групповой этап, и их надeжная оборона делает эту задачу вполне выполнимой.

Итоговый вывод: «Брага» является безоговорочным фаворитом благодаря преимуществу после первого матча, образцовой обороне и стабильной атаке. «Аустрия» способна забить, но еe защита слишком уязвима, чтобы рассчитывать на чудо. Наиболее вероятный исход – победа гостей с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Брага» одержала победу со счeтом 2:0 на своeм поле. Текущая форма «Браги» – двенадцать матчей без поражений и надeжная оборона, тогда как «Аустрия» регулярно пропускает и не показывает стабильности. Разница в классе и преимущество после первой игры делают победу гостей наиболее вероятным сценарием, несмотря на домашний фактор.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
0
Забитых мячей
2
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Брага
2 : 0
20.08.2026
Аустрия
Лига конференций, 4 раунд
Аустрия
0 : 0
27.08.2026
Брага
Лига конференций, 4 раунд
Брага
2 : 0
20.08.2026
Аустрия

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Самуэль Радлингер
ВР
17
Тхэ-Сок Ли
ЛЗ
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
22
Флориан Вустингер
ЦП
20
Julian Hettwer
ЦП
16
Lee Kang-Hee
ЦП
30
Манфред Фишер
(К) АП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Келвин Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
Брага
31
Бернардо Фонтес
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
50
Diego Rodrigues
ЦП
8
Жоао Моутинью
(К) ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
9
Фран Наварро
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
13
Lukas Wedl
ВР
32
Kenan Jusic
ВР
44
Valentin Toifl
ЦЗ
21
Маттео Шаблас
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
6
Philipp Maybach
ЦП
74
Hasan Deshishku
ЦП
7
Vasilije Markovic
ЦП
40
Daniel Nnodim
ЦП
47
Kante Abdoulaye
ЦФ
10
S. Saljic
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
78
Joao Carvalho
ВР
7
Diogo Travassos
ЦЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
77
Габри Мартинес
ЛВ
20
Марио Доржель
ЦП
90
Luisinho
ЦП
87
João Trovisco
ЦП
17
Йован Милошевич
ЦФ
3-4-1-2
1
Радлингер
17
Ли
15
Драгович
46
Хандль
26
Ранфтль
20
16
22
Вустингер
30
Фишер
14
Боатенг
19
Эггештайн
3-1-3-3
31
Фонтес
2
Гомес
44
Байрами
14
Лагербилке
6
Карвальо
50
8
Моутинью
34
Тикназ
11
Силва
10
Виктор
9
Наварро
19
Эггештайн
37
Вельс
37
Вельс
19
Эггештайн
14
Боатенг
7
7
14
Боатенг
26
Ранфтль
40
40
26
Ранфтль
20
10
10
20
9
Наварро
7
7
9
Наварро
50
20
Доржель
20
Доржель
50
10
Виктор
17
Милошевич
17
Милошевич
10
Виктор
11
Силва
77
Мартинес
77
Мартинес
11
Силва
Остались в запасе
Аустрия
Брага
99
Мирко Кос
ВР
13
Lukas Wedl
ВР
32
Kenan Jusic
ВР
44
Valentin Toifl
ЦЗ
21
Маттео Шаблас
ЦЗ
6
Philipp Maybach
ЦП
74
Hasan Deshishku
ЦП
47
Kante Abdoulaye
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
12
Тиагу Са
ВР
78
Joao Carvalho
ВР
23
Jonatás Noro
ЦЗ
90
Luisinho
ЦП
22
Серхио Барсия
ЦЗ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
87
João Trovisco
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
13
Lukas Wedl
ВР
32
Kenan Jusic
ВР
44
Valentin Toifl
ЦЗ
21
Маттео Шаблас
ЦЗ
6
Philipp Maybach
ЦП
74
Hasan Deshishku
ЦП
47
Kante Abdoulaye
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
78
Joao Carvalho
ВР
23
Jonatás Noro
ЦЗ
90
Luisinho
ЦП
22
Серхио Барсия
ЦЗ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
87
João Trovisco
ЦП
Главный тренер
Стефан Хельм
Главный тренер
Карлос Висенс

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Браги» с разницей как минимум в один мяч. Двенадцатиматчевая беспроигрышная серия португальского клуба, его надeжная оборона и слабая защита хозяев, которые пропускают в шести из восьми последних матчей, не оставляют сомнений в исходе. «Аустрия» может попытаться забить, но еe оборона вряд ли позволит ей избежать поражения. Рекомендуемая ставка – победа «Браги» с коэффициентом 2,00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Аустрией» и «Брагой» состоится 27 августа 2026 года в Вене на стадионе «Франц Хорр» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Аустрия» – «Брага»: смотреть онлайн.

2.00
победа «Браги»
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Лига конференций Брага Аустрия
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