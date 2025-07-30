31 июля на стадионе «Михаил Месхи 2» в Тбилиси состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций между грузинским клубом «Спаери» и венской «Аустрией». В первой игре команда из Австрии добилась комфортной победы со счeтом 2:0, создав себе хороший задел перед выездом. Теперь «Спаери» предстоит не только отыгрывать отставание, но и справляться с атакой одного из сильнейших соперников в своей истории.

«Спаери»

Грузинский клуб проявил боевой характер в первой встрече, но уровень соперника был ощутимо выше. В последних 5 матчах «Спаери» забил всего 4 мяча (в среднем 0.80 за игру), при этом пропустил лишь 3 (0.60 в среднем), демонстрируя достаточно надeжную игру в обороне по меркам Первой лиги Грузии. Однако при переходе на уровень еврокубков команде не хватает скорости и индивидуального класса. Отдельным преимуществом может считаться фактор своего поля – «Спаери» не проигрывает дома 10 матчей подряд, включая чемпионат. Но соперники в этих играх были заведомо ниже уровня «Аустрии».

«Аустрия»

Австрийская команда подошла к этому отрезку в отличной форме. За последние 5 матчей «Аустрия» отличилась 11 раз (2.20 в среднем), пропустив 5 мячей (1.00 в среднем). В Кубке страны команда неожиданно уступила «Фойтсбергу» (2:3), но это была ротационная встреча. В еврокубках венцы играют более собранно – уверенная победа в первом матче и доминирование по моментам. В составе «Аустрии» достаточная глубина, чтобы успешно справляться с двумя турнирами, а матч против «Спаери» – шанс закрепить успех и спокойно пройти дальше.

Факты о командах

«Спаери»

Не проигрывает в 10 последних матчах дома

В среднем забивает 0.80 и пропускает 0.60 гола за игру

Проблемы с созиданием на фоне сильных соперников

Уступил «Аустрии» 0:2 в первой игре

«Аустрия»

Забивает в 4 матчах подряд

В среднем 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Имеет качественную скамейку и опыт еврокубков

Прогноз на матч

Разница в классе была очевидна уже в первой игре. Несмотря на неплохие оборонительные показатели «Спаери» в местной лиге, команда испытывает трудности при переходе к темпу международных матчей. «Аустрия» должна использовать свои шансы и на выезде, чтобы не создавать себе лишних проблем. Учитывая мотивацию и текущую форму гостей, их победа даже в гостевом матче выглядит логичной и оправданной с точки зрения ставок.

Рекомендованные ставки