Семак: "Спасибо болельщикам за то, что пришли смотреть на халтуру в нашем исполнении..."
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в товарищеском матче против «Аустрии» (0:3).
«Спасибо болельщикам за то, что пришли, и гостям за то, что приняли предложение провести этот матч.
Ощущения после крупного поражения не очень приятные, но на турнирное положение это никак не повлияет, поэтому будем готовиться к официальным матчам. Проигрывать всегда неприятно, но, думаю, это поражение никак не отразится на предстоящих встречах», – сказал Семак.
- «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ.
- Следующий официальный матч пройдет 31 марта, это будет игра с «Оренбургом» в чемпионате России.