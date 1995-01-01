Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в товарищеском матче против «Аустрии» (0:3).

«Спасибо болельщикам за то, что пришли, и гостям за то, что приняли предложение провести этот матч.

Ощущения после крупного поражения не очень приятные, но на турнирное положение это никак не повлияет, поэтому будем готовиться к официальным матчам. Проигрывать всегда неприятно, но, думаю, это поражение никак не отразится на предстоящих встречах», – сказал Семак.