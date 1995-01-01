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    Семак – о разгроме от «Аустрии»: «Думаю, это никак не отразится на предстоящих встречах»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в товарищеском матче против «Аустрии» (0:3).

    «Спасибо болельщикам за то, что пришли, и гостям за то, что приняли предложение провести этот матч.

    Ощущения после крупного поражения не очень приятные, но на турнирное положение это никак не повлияет, поэтому будем готовиться к официальным матчам. Проигрывать всегда неприятно, но, думаю, это поражение никак не отразится на предстоящих встречах», – сказал Семак.

    • «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ.
    • Следующий официальный матч пройдет 31 марта, это будет игра с «Оренбургом» в чемпионате России.

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 20:40
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1032

      Бомбардиръ 4 минуты назад

      Семак: "Спасибо болельщикам за то, что пришли смотреть на халтуру в нашем исполнении..."

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      Рейтинг: +320

      19831170 5 минут назад

      Я даже не стал смотреть матч,после 15 мин. тошнотно смотреть на это зрелище.Такие деньжищи,такой стадион,такие болельщики крутые, а команда извините овно.Просто позорище,я не понимаю,что в этой команде делает Заболотный? Это игрок с уровнем игры пердива.Просто плакать хочется когда смотрю за его действиями.И Богданыч тут не виноват,он просто заложник системы,на его месте,после такой игры,как мужик я просто бы не смог тренеровать эту звёздную команду.

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      Рейтинг: +144

      Алексей новый 7 минут назад

      Лига Европы показала фактический уровень нынешнего Зенита.

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      Рейтинг: +63429

      Рубик Докоян 20 минут назад

      Это отражается на настроении болельщиков, имидже клуба, про митрофанушек я не говорю. Сегодня летите в товарняке, а 31 марта с Оренбургом будете мучиться.

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      Рейтинг: +32

      fedorovi4 21 минуту назад

      Сергей Богданович будь мужчиной. уйди сам.

      0
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      Рейтинг: +155

      CSKA57 22 минуты назад

      Конечно не отразится. Зенит от игры к игре все "прибавляет" и "прибавляет"...

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