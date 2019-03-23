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    Тренер «Аустрии»: «С «Зенитом» получилась хорошая игра. Счет мог быть и 3:3»

    Роберт Ибертсбергер, исполняющий обязанности главного тренера «Аустрии», прокомментировал результат товарищеского матча против «Зенита» (3:0).

    — Мы очень серьезно отнеслись к этому матчу, несмотря на его статус. Мы хотим улучшить наигрываемую нами систему, учитывая продолжение нашего чемпионата и будущую встречу с «Зальцбургом». Счет мог бы быть и 3:3. В целом получилась хорошая игра.

    — Вы быстро выявили слабые места в составе соперника?

    — Мы до матча примерно понимали, как будет играть «Зенит». Анализировали игру соперника. Мне понравилось, как сыграли наши футболисты.

    — Последний матч в еврокубках «Аустрия» провела несколько лет назад, обыграв «Зенит» со счетом 4:1. Вспоминали ли вы ту встречу?

    — Один из тех, кто принимал в ней участие, еще выступает у нас. Мы не думали о той встрече, она не играла роли. Но уверен, что наши болельщики помнят о том матче.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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