Лига Европы. «Милан» забил пять мячей «Аустрии», АЕК победил «Риеку»

МИЛАН ПОШЕЛ ЗА КУБКОМ так что остальным ловить нечего
Состоялись первые матчи группового этапа Лиги Европы в рамках квартета D. Итальянский «Милан» не заметил сопротивления в Вене. Хет-триком отметился португалец Андре Силва.
В другом матче группы греческий АЕК смог одолеть хорватскую «Риеку».
Лига Европы. Группа D. 1-й тур
Аустрия (Австрия) – Милан (Италия) – 1:5 (0:3)
Голы: 0:1 – Чалханоглу, 7; 0:2 – Силва, 10; 0:3 – Силва, 20; 1:3 – Боркович, 47; 1:4 – Силва, 56; 1:5 – Сусо, 63.
Риека (Хорватия) – АЕК (Греция) – 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Манталос, 16; 1:1 – Элез, 29; 1:2 – Христодулопулос, 62.