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    Семак: «Заболотный помогает команде как может. Голов не хватает, моменты есть»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат товарищеского матча против «Аустрии» (3:0) и поделился мнением об игре форварда Антона Заболотного.

    • Игрок вышел в стартовом составе и провел на поле 71 минуту.
    • В последний раз он забивал в ноябре в Лиге Европы в игре с «Бордо» (1:1).

    — Насколько важен результат в этом матче? Может ли он негативно отразиться на команде с точки зрения психологии?

    — Не думаю, что он может психологически отразиться. Конечно, неприятно проигрывать. Но я думаю, что никаким образом не отразится.

    — Чего не хватает Антону Заболотному, чтобы забить?

    — Голов не хватает. Моменты у него есть. У кого-то больше мастерства с рождения, у кого-то лучше получаются технические элементы. Надо работать. Он помогает команде как может. Как и все остальные, он футболист нашей команды, и мы вместе делаем общее дело.

    — Есть ощущение, что футболистам не хватило концентрации. С чем это связано?

    — Состав непривычный с точки зрения каких-то моментов... Концентрации действительно не хватает. Что касается завершения [атак], то влияют разные моменты. Есть и усталость, которая накопилась. Планомерно мы не готовились к этому матчу. И вчера, и позавчера провели очень тяжелые тренировки. Нам нужно быть готовыми к официальным матчам. По сегодняшней игре есть претензии и к обороне, потому что пропустили, и к атаке, потому что не забили. Нужно работать над моментами, которые не получаются. И есть определенные проблемы с реализацией.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 22:17
    Комментарии4
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      Рейтинг: +265

      VVadic 7 минут назад

      Зе Болотному только за Зе Зенит 2 играть

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      Рейтинг: -3085

      пьяныйхоровод 11 минут назад

      Антошка , Антошка давай забей немножко ! Тили - тили , трали - вали , это мы не проходили , это нам не задавали . Парам , пам , пам !

      0
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      Рейтинг: +534

      ДВС 28 минут назад

      Все играют, как могут. Только Зенит клуб, где руководство озвучивает какие-то амбициозные цели, а игроков набирают, которые не соответствуют задачам по своему мастерству.

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      Рейтинг: +63441

      Рубик Докоян 39 минут назад

      " Заболотный помогает команде как может"..., но может он немного. "Пассажир", которых в "Зените" предостаточно. Летом со многими под марш "Прощание славянки" надо расставаться.

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