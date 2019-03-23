Семак: «Заболотный помогает команде как может. Голов не хватает, моменты есть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат товарищеского матча против «Аустрии» (3:0) и поделился мнением об игре форварда Антона Заболотного.

Игрок вышел в стартовом составе и провел на поле 71 минуту.

В последний раз он забивал в ноябре в Лиге Европы в игре с «Бордо» (1:1).

— Насколько важен результат в этом матче? Может ли он негативно отразиться на команде с точки зрения психологии?

— Не думаю, что он может психологически отразиться. Конечно, неприятно проигрывать. Но я думаю, что никаким образом не отразится.

— Чего не хватает Антону Заболотному, чтобы забить?

— Голов не хватает. Моменты у него есть. У кого-то больше мастерства с рождения, у кого-то лучше получаются технические элементы. Надо работать. Он помогает команде как может. Как и все остальные, он футболист нашей команды, и мы вместе делаем общее дело.

— Есть ощущение, что футболистам не хватило концентрации. С чем это связано?

— Состав непривычный с точки зрения каких-то моментов... Концентрации действительно не хватает. Что касается завершения [атак], то влияют разные моменты. Есть и усталость, которая накопилась. Планомерно мы не готовились к этому матчу. И вчера, и позавчера провели очень тяжелые тренировки. Нам нужно быть готовыми к официальным матчам. По сегодняшней игре есть претензии и к обороне, потому что пропустили, и к атаке, потому что не забили. Нужно работать над моментами, которые не получаются. И есть определенные проблемы с реализацией.