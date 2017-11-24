Лига Европы. «Милан» крупно выиграл у «Аустрии»

«Милан» одержал разгромную победу над «Аустрией» в поединке 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
В параллельной встрече АЕК дома разошелся миром с «Риекой» – 2:2.
Лига Европы. Групповой этап. Группа D. 5-й тур
Милан (Италия) – Аустрия (Австрия) – 5:1 (3:1)
Голы: 0:1 – Моншейн, 21; 1:1 – Родригес, 27; 2:1 – Силва, 36; 3:1 – Кутроне, 42; 4:1 – Силва, 70; 5:1 – Кутроне, 90.
АЕК (Греция) – Риека (Хорватия) – 2:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Горгон, 8; 0:2 – Горгон, 26; 1:2 – Араухо, 45; 2:2 – Христодулопулос, 55.
Источник: Бомбардир.ру